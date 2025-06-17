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Англия
17 июня 2025, 17:39 | Обновлено 17 июня 2025, 17:53
1250
0

Клуб АПЛ решил не платить россиянам за трансфер игрока. Суд одобрил

Вест Хэм не будет платить цска за Влашича

17 июня 2025, 17:39 | Обновлено 17 июня 2025, 17:53
1250
0
Клуб АПЛ решил не платить россиянам за трансфер игрока. Суд одобрил
ФК Вест Хэм. Никола Влашич

Спортивный арбитражный суд в Лозанне принял решение в пользу клуба АПЛ Вест Хэм, который отказывается платить российскому цска за трансфер хавбека Николы Влашича (переход состоялся еще в 2022 году).

Лондонский клуб аргументирует отказ перевести за переход игрока 7,2 миллиона евро тем, что после полномасштабного вторжения россии в Украину правительство Великобритании запретило финансовые связи с российской стороной.

Вест Хэм не хочет нарушать санкции своего государства, поэтому до тех пор, пока решение Великобритании не изменится, цска деньги не получит.

Влашич после выступлений за Вест Хэм перебрался в Торино.

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Вест Хэм Никола Влашич трансферы трансферы АПЛ российско-украинская война
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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