Клуб АПЛ решил не платить россиянам за трансфер игрока. Суд одобрил
Вест Хэм не будет платить цска за Влашича
Спортивный арбитражный суд в Лозанне принял решение в пользу клуба АПЛ Вест Хэм, который отказывается платить российскому цска за трансфер хавбека Николы Влашича (переход состоялся еще в 2022 году).
Лондонский клуб аргументирует отказ перевести за переход игрока 7,2 миллиона евро тем, что после полномасштабного вторжения россии в Украину правительство Великобритании запретило финансовые связи с российской стороной.
Вест Хэм не хочет нарушать санкции своего государства, поэтому до тех пор, пока решение Великобритании не изменится, цска деньги не получит.
Влашич после выступлений за Вест Хэм перебрался в Торино.
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