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  4. Л. Киченок / Рутлифф – Чан Хао-Чин / Перрес. Смотреть онлайн. LIVE
WTA
17 июня 2025, 16:04 |
159
0

Л. Киченок / Рутлифф – Чан Хао-Чин / Перрес. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда турнира WTA 500 в Берлине

17 июня 2025, 16:04 |
159
0
Л. Киченок / Рутлифф – Чан Хао-Чин / Перрес. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Эрин Рутлифф

17 июня украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления в парном разряде на травяном турнире WTA 500 в Берлине, Германия.

В первом раунде украинка и ее напарница Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) сыграют против тандема Чан Хао-Чин (Китайский Тайбэй) / Эллен Перес (Австралия). Поединок пройдет пятым запуском на корте №1 после игры Анисимова – Андрееску.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния в четвертьфинале поборются против Терезы Михаликовой и Оливии Николлс.

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

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Чан Хао-Чин Людмила Киченок Эрин Рутлифф Эллен Перес смотреть онлайн WTA Берлин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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