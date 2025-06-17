Л. Киченок / Рутлифф – Чан Хао-Чин / Перрес. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда турнира WTA 500 в Берлине
17 июня украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления в парном разряде на травяном турнире WTA 500 в Берлине, Германия.
В первом раунде украинка и ее напарница Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) сыграют против тандема Чан Хао-Чин (Китайский Тайбэй) / Эллен Перес (Австралия). Поединок пройдет пятым запуском на корте №1 после игры Анисимова – Андрееску.
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Это будет первая встреча дуэтов.
Победительницы противостояния в четвертьфинале поборются против Терезы Михаликовой и Оливии Николлс.
Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...
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