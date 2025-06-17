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Украина. Первая лига
17 июня 2025, 16:42 | Обновлено 17 июня 2025, 16:43
366
0

Черноморец принял решение. Клуб прояснил ситуацию Ракицкого

Игрок остается в команде Первой лиги

17 июня 2025, 16:42 | Обновлено 17 июня 2025, 16:43
366
0
Черноморец принял решение. Клуб прояснил ситуацию Ракицкого
ФК Черноморец

Клуб Первой лиги Черноморец еще не объявил о новом контракте защитника Ярослава Ракицкого, но дал понять, что экс-игрок Шахтера и сборной Украины остается в команде.

Тренер Александр Кучер в комментарии клубу сказал, что Ярослав присоединится к команде в конце июня.

Ракицкий во второй части минувшего сезона успел провести 9 матчей и сделал одну результативную передачу, что не спасло команду от вылета из УПЛ.

Черноморец вышел из отпуска и с вторника приступил к тренировкам.

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Черноморец Одесса Ярослав Ракицкий Первая лига Украины трансферы
Иван Зинченко Источник: ФК Черноморец
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