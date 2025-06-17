Черноморец принял решение. Клуб прояснил ситуацию Ракицкого

Клуб Первой лиги Черноморец еще не объявил о новом контракте защитника Ярослава Ракицкого, но дал понять, что экс-игрок Шахтера и сборной Украины остается в команде.

Тренер Александр Кучер в комментарии клубу сказал, что Ярослав присоединится к команде в конце июня.

Ракицкий во второй части минувшего сезона успел провести 9 матчей и сделал одну результативную передачу, что не спасло команду от вылета из УПЛ.

Черноморец вышел из отпуска и с вторника приступил к тренировкам.