Украина. Первая лига17 июня 2025, 16:42 | Обновлено 17 июня 2025, 16:43
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Черноморец принял решение. Клуб прояснил ситуацию Ракицкого
Игрок остается в команде Первой лиги
17 июня 2025, 16:42 | Обновлено 17 июня 2025, 16:43
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Клуб Первой лиги Черноморец еще не объявил о новом контракте защитника Ярослава Ракицкого, но дал понять, что экс-игрок Шахтера и сборной Украины остается в команде.
Тренер Александр Кучер в комментарии клубу сказал, что Ярослав присоединится к команде в конце июня.
Ракицкий во второй части минувшего сезона успел провести 9 матчей и сделал одну результативную передачу, что не спасло команду от вылета из УПЛ.
Черноморец вышел из отпуска и с вторника приступил к тренировкам.
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