Юлия Стародубцева – Кристина Букша. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 250 в Ноттингеме
17 июня украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTА 68) начнет выступления в основной сетке травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.
В первом раунде украинка сыграет против представительницы Испании Кристины Букши (WTA 107). Поединок состоится третьим запуском на корте №2 после игры Зигемунд – Шрамкова. Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву.
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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Кристины.
Победительница противостояния во втором круге поборется против пятой сеяной Лейлы Фернандес (Канада, WTA 30).
Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...
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