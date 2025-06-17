Юлия Стародубцева – Кристина Букша. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 июня украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTА 68) начнет выступления в основной сетке травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

В первом раунде украинка сыграет против представительницы Испании Кристины Букши (WTA 107). Поединок состоится третьим запуском на корте №2 после игры Зигемунд – Шрамкова. Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Кристины.

Победительница противостояния во втором круге поборется против пятой сеяной Лейлы Фернандес (Канада, WTA 30).

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА