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  4. Костюк / Лис – Эррани / Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
17 июня 2025, 15:30 |
93
0

Костюк / Лис – Эррани / Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда турнира WTA 500 в Берлине

17 июня 2025, 15:30 |
93
0
Костюк / Лис – Эррани / Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

17 июня украинская теннисистка Марта Костюк начнет выступления в парном разряде травяного турнира WTA 500 в Берлине, Германия.

В первом раунде украинка вместе с Евой Лис (Германия) сыграют против итальянского тандема Сара Эррани / Жасмин Паолини, который посеян под первым номером. Поединок состоится третьим запуском на корте №1 после игры Хантер / Кравчик – Бадоса / Жабер.

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Это будет первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния в четвертом круге поборются против американок Эшлин Крюгер и Джессики Пегулы.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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