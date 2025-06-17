Костюк / Лис – Эррани / Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда турнира WTA 500 в Берлине
17 июня украинская теннисистка Марта Костюк начнет выступления в парном разряде травяного турнира WTA 500 в Берлине, Германия.
В первом раунде украинка вместе с Евой Лис (Германия) сыграют против итальянского тандема Сара Эррани / Жасмин Паолини, который посеян под первым номером. Поединок состоится третьим запуском на корте №1 после игры Хантер / Кравчик – Бадоса / Жабер.
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Это будет первая встреча дуэтов.
Победительницы противостояния в четвертом круге поборются против американок Эшлин Крюгер и Джессики Пегулы.
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