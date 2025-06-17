СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 июня
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
Во вторник, 17 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:00 Франция U-21 – Польша U-21
19:00 Флуминенсе – Боруссия Д
22:00 Ривер Плейт – Урава
22:00 Испания U-21 – Италия U-21
ТЕННИС
16:30 Юлия Стародубцева – Кристина Букша
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