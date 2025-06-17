СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 июня

Во вторник, 17 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Франция U-21 – Польша U-21

1.28 – 6.42 – 10.90

19:00 Флуминенсе – Боруссия Д

5.71 – 4.04 – 1.66

22:00 Ривер Плейт – Урава

1.51 – 4.60 – 6.92

22:00 Испания U-21 – Италия U-21

1.93 – 3.77 – 4.13

ТЕННИС

16:30 Юлия Стародубцева – Кристина Букша

1.91 – 1.89

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