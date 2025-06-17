Расписание матчей украинок на турнирах WTA на 17 июня
Во вторник в Берлине сыграют Костюк и Киченок, в Ноттингеме выступит Стародубцева
17 июня на травяных турнирах WTA 500 в Берлине и WTA 250 продолжатся матчи в одиночном и парном разрядах.
Во вторник в Германии выступят Марта Костюк и Людмила Киченок, а в Британии сыграет Юлия Стародубцева.
Расписание матчей украинок на турнирах WTA на 17 июня
WTA 250 Ноттингем. Одиночный разряд, 1/16 финала
Корт №2. 3-й запуск (не ранее 16:00)
Юлия Стародубцева [LL] – Кристина Букша [LL]
WTA 500 Берлин. Парный разряд, 1/8 финала
Корт №1. 3-й запуск (не ранее 15:30)
Марта Костюк / Ева Лис [WC] – Сара Эррани / Жасмин Паолини [1]
Корт №1. 5-й запуск (не ранее 18:30)
Людмила Киченок / Эрин Рутлифф [2] – Чан Хао-Чин / Эллен Перес
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