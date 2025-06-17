17 июня на травяных турнирах WTA 500 в Берлине и WTA 250 продолжатся матчи в одиночном и парном разрядах.

Во вторник в Германии выступят Марта Костюк и Людмила Киченок, а в Британии сыграет Юлия Стародубцева.

Расписание матчей украинок на турнирах WTA на 17 июня

WTA 250 Ноттингем. Одиночный разряд, 1/16 финала

Корт №2. 3-й запуск (не ранее 16:00)

Юлия Стародубцева [LL] – Кристина Букша [LL]

WTA 500 Берлин. Парный разряд, 1/8 финала

Корт №1. 3-й запуск (не ранее 15:30)

Марта Костюк / Ева Лис [WC] – Сара Эррани / Жасмин Паолини [1]

Корт №1. 5-й запуск (не ранее 18:30)

Людмила Киченок / Эрин Рутлифф [2] – Чан Хао-Чин / Эллен Перес