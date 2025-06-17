ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 назначил нового наставника женской команды
Наталья Зинченко возглавила женскую команду харьковского клуба
Харьковский «Металлист 1925» назначил Наталью Зинченко на должность главного тренера женской команды. Об этом пишет клубная пресс-служба.
По официальным данным соглашение сроком на два года вступает в действие 1 июля 2025 года. О денежных деталях договора никакой информации нет.
На новом месте работы в тренерский штаб наставницы войдут: Марина Масальская, Александр Митько, Дмитрий Синяк и Анастасия Кварцяна.
Ранее сообщалось, что руководство Металлиста 1925 уволило Владимира Пятенко с должности главного тренера женской команды. В нынешнем сезоне подопечные Пятенко получили серебряные медали чемпионата Украины и получили право выступать в Лиге чемпионов. В финале Кубка Украины Металлист 1925 уступил Ворскле со счетом 0:1
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