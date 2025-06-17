Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 назначил нового наставника женской команды
Украина. Премьер лига
17 июня 2025, 14:52 | Обновлено 17 июня 2025, 14:55
298
0

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 назначил нового наставника женской команды

Наталья Зинченко возглавила женскую команду харьковского клуба

17 июня 2025, 14:52 | Обновлено 17 июня 2025, 14:55
298
0
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 назначил нового наставника женской команды
ФК Металлист 1925. Наталия Зинченко

Харьковский «Металлист 1925» назначил Наталью Зинченко на должность главного тренера женской команды. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальным данным соглашение сроком на два года вступает в действие 1 июля 2025 года. О денежных деталях договора никакой информации нет.

На новом месте работы в тренерский штаб наставницы войдут: Марина Масальская, Александр Митько, Дмитрий Синяк и Анастасия Кварцяна.

Ранее сообщалось, что руководство Металлиста 1925 уволило Владимира Пятенко с должности главного тренера женской команды. В нынешнем сезоне подопечные Пятенко получили серебряные медали чемпионата Украины и получили право выступать в Лиге чемпионов. В финале Кубка Украины Металлист 1925 уступил Ворскле со счетом 0:1

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один украинский клуб назначил главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Филиппо Индзаги стал новым тренером клуба из Серии В
Де Росси может вернуться к тренерской работе. Есть вариант
Наталья Зинченко Металлист 1925 назначение тренера чемпионат Украины по футболу среди женщин
Олег Вахоцкий Источник: ФК Металлист 1925
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итальянский гранд заинтересован в трансфере Довбика. Есть ответ от Ромы
Футбол | 17 июня 2025, 01:25 0
Итальянский гранд заинтересован в трансфере Довбика. Есть ответ от Ромы
Итальянский гранд заинтересован в трансфере Довбика. Есть ответ от Ромы

Подписать украинского форварда хочет Милан

Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это непобедимый боксер. Все в беде»
Бокс | 17 июня 2025, 00:50 0
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это непобедимый боксер. Все в беде»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это непобедимый боксер. Все в беде»

Американец – о праймовом Майке Тайсоне

ФОТО. Дочь легенды Динамо впечатлила своей фигурой
Футбол | 16.06.2025, 20:54
ФОТО. Дочь легенды Динамо впечатлила своей фигурой
ФОТО. Дочь легенды Динамо впечатлила своей фигурой
Количество возможных соперников Шахтера в ЛЕ сократилось до четырех
Футбол | 17.06.2025, 11:55
Количество возможных соперников Шахтера в ЛЕ сократилось до четырех
Количество возможных соперников Шахтера в ЛЕ сократилось до четырех
Стало известно, когда Скрипник присоединится к Заре
Футбол | 17.06.2025, 13:39
Стало известно, когда Скрипник присоединится к Заре
Стало известно, когда Скрипник присоединится к Заре
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин заменит одного из лучших киперов в истории. Его хочет топ-клуб
Лунин заменит одного из лучших киперов в истории. Его хочет топ-клуб
16.06.2025, 08:24 6
Футбол
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Это величайший боксер, который когда-либо жил»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Это величайший боксер, который когда-либо жил»
15.06.2025, 09:23
Бокс
Луческу назвал звезду сборной Украины, который похож на Месси
Луческу назвал звезду сборной Украины, который похож на Месси
15.06.2025, 08:56 2
Футбол
Футболиста, который сделал замечание Селезневу, выгнали из команды
Футболиста, который сделал замечание Селезневу, выгнали из команды
16.06.2025, 18:03 89
Футбол
Унаи МЕЛЬГОСА: «После удаления я спросил у Бражко: что случилось?»
Унаи МЕЛЬГОСА: «После удаления я спросил у Бражко: что случилось?»
15.06.2025, 22:23 5
Футбол
Таблицы Евро U-21. Дания обыграла Нидерланды. Что теперь нужно Украине?
Таблицы Евро U-21. Дания обыграла Нидерланды. Что теперь нужно Украине?
16.06.2025, 06:23 13
Футбол
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Победа для Украины, ничья для Англии
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Победа для Украины, ничья для Англии
15.06.2025, 21:30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем