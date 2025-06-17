ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 назначил нового наставника женской команды

Харьковский «Металлист 1925» назначил Наталью Зинченко на должность главного тренера женской команды. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальным данным соглашение сроком на два года вступает в действие 1 июля 2025 года. О денежных деталях договора никакой информации нет.

На новом месте работы в тренерский штаб наставницы войдут: Марина Масальская, Александр Митько, Дмитрий Синяк и Анастасия Кварцяна.

Ранее сообщалось, что руководство Металлиста 1925 уволило Владимира Пятенко с должности главного тренера женской команды. В нынешнем сезоне подопечные Пятенко получили серебряные медали чемпионата Украины и получили право выступать в Лиге чемпионов. В финале Кубка Украины Металлист 1925 уступил Ворскле со счетом 0:1