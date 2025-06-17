ОФИЦИАЛЬНО. Еще один украинский клуб назначил главного тренера

Выступающая во Второй лиге Украины «Чайка» определилась с новым главным тренером команды. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальным данным, команду возглавил Вадим Хохлов. 36-летний Вадим Валерьевич выступал за «Чайку» в период с 2022 по 2024 год как игрок.

«Чайка» набрала 19 баллов и отстала от пятого места на семь пунктов. После возобновления чемпионата клуб победил лишь один раз, дважды сыграл вничью и потерпел три поражения.

Ранее сообщалось, что в мае клуб уволил Игоря Луценко с должности главного тренера.