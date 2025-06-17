ОФИЦИАЛЬНО. Еще один украинский клуб назначил главного тренера
Вадим Хохлов возглавил «Чайку» из Второй лиги
Выступающая во Второй лиге Украины «Чайка» определилась с новым главным тренером команды. Об этом пишет клубная пресс-служба.
По официальным данным, команду возглавил Вадим Хохлов. 36-летний Вадим Валерьевич выступал за «Чайку» в период с 2022 по 2024 год как игрок.
«Чайка» набрала 19 баллов и отстала от пятого места на семь пунктов. После возобновления чемпионата клуб победил лишь один раз, дважды сыграл вничью и потерпел три поражения.
Ранее сообщалось, что в мае клуб уволил Игоря Луценко с должности главного тренера.
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