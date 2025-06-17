Количество возможных соперников Шахтера в ЛЕ сократилось до четырех

17 июня в 16:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка первого раунда квалификации Лиги Европы 2025/26.

Донецкий «Шахтер» по итогам сезона 2024/25 стал обладателем Кубка Украины и начнет свое выступление в еврокубках с первого квалификационного раунда Лиги Европы. «Горнякам» предстоит пройти четыре раунда, чтобы попасть в основной этап ЛЕ.

Перед жеребьевкой организаторы распределили сеяных и несеяных участников на мини-группы. Теперь количество возможных соперников донецкого клуба сократилось из восьми до четырех.

Подопечные Арды Турана сыграют с одним из следующих соперников: шведский «Хеккен», азербайджанский «Сабах», финский «Ильвес Тампере» или «Приштина» (Косово).

Группа 1

Сеяные

ФК Шахтер» Донецк (UKR)

ФК Шериф Тирасполь (MDA)

НК Целе (SVN)

ФК Спартак Трнава (SVK)

Несеяные

Хеккен (SWE)

Сабах (AZE)

Ильвес Тампере (FIN)

Приштина (KOS)

Группа 2

Сеяные

Легия Варшава (POL)

ФК Партизан Белград (SRB)

ЧФР 1907 Клуж (ROU)

Хапоэль Беэр-Шева (ISR)

Несеяные