Количество возможных соперников Шахтера в ЛЕ сократилось до четырех
17 июня состоится жеребьевка первого раунда квалификации Лиги Европы 2025/26
17 июня в 16:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка первого раунда квалификации Лиги Европы 2025/26.
Донецкий «Шахтер» по итогам сезона 2024/25 стал обладателем Кубка Украины и начнет свое выступление в еврокубках с первого квалификационного раунда Лиги Европы. «Горнякам» предстоит пройти четыре раунда, чтобы попасть в основной этап ЛЕ.
Перед жеребьевкой организаторы распределили сеяных и несеяных участников на мини-группы. Теперь количество возможных соперников донецкого клуба сократилось из восьми до четырех.
Подопечные Арды Турана сыграют с одним из следующих соперников: шведский «Хеккен», азербайджанский «Сабах», финский «Ильвес Тампере» или «Приштина» (Косово).
Группа 1
Сеяные
- ФК Шахтер» Донецк (UKR)
- ФК Шериф Тирасполь (MDA)
- НК Целе (SVN)
- ФК Спартак Трнава (SVK)
Несеяные
- Хеккен (SWE)
- Сабах (AZE)
- Ильвес Тампере (FIN)
- Приштина (KOS)
Группа 2
Сеяные
- Легия Варшава (POL)
- ФК Партизан Белград (SRB)
- ЧФР 1907 Клуж (ROU)
- Хапоэль Беэр-Шева (ISR)
Несеяные
- АЕК Ларнака (CYP)
- Пакси (HUN)
- Левски София (BUL)
- ФК Актобе (KAZ)
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