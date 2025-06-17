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Лига Европы
17 июня 2025, 11:55 | Обновлено 17 июня 2025, 11:59
840
2

Количество возможных соперников Шахтера в ЛЕ сократилось до четырех

17 июня состоится жеребьевка первого раунда квалификации Лиги Европы 2025/26

17 июня 2025, 11:55 | Обновлено 17 июня 2025, 11:59
840
2
Количество возможных соперников Шахтера в ЛЕ сократилось до четырех
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Шахтер Донецк

17 июня в 16:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка первого раунда квалификации Лиги Европы 2025/26.

Донецкий «Шахтер» по итогам сезона 2024/25 стал обладателем Кубка Украины и начнет свое выступление в еврокубках с первого квалификационного раунда Лиги Европы. «Горнякам» предстоит пройти четыре раунда, чтобы попасть в основной этап ЛЕ.

Перед жеребьевкой организаторы распределили сеяных и несеяных участников на мини-группы. Теперь количество возможных соперников донецкого клуба сократилось из восьми до четырех.

Подопечные Арды Турана сыграют с одним из следующих соперников: шведский «Хеккен», азербайджанский «Сабах», финский «Ильвес Тампере» или «Приштина» (Косово).

Группа 1
Сеяные

  • ФК Шахтер» Донецк (UKR)
  • ФК Шериф Тирасполь (MDA)
  • НК Целе (SVN)
  • ФК Спартак Трнава (SVK)

Несеяные

  • Хеккен (SWE)
  • Сабах (AZE)
  • Ильвес Тампере (FIN)
  • Приштина (KOS)

Группа 2
Сеяные

  • Легия Варшава (POL)
  • ФК Партизан Белград (SRB)
  • ЧФР 1907 Клуж (ROU)
  • Хапоэль Беэр-Шева (ISR)

Несеяные

  • АЕК Ларнака (CYP)
  • Пакси (HUN)
  • Левски София (BUL)
  • ФК Актобе (KAZ)
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Николай Титюк Источник: УЕФА
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Gargantua81
у Шахтера группа полегче
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Ігор Ковальський
Цілком проходимі суперники,бажано дві перемоги..треба покращувати рейтинг уєфа
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