Игорь СУРКИС: «Киев стоит. Украина держится. И мы обязательно победим»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис отреагировал на очередную террористическую атаку оккупантов на столицу Украины. Функционер обратился к соотечественникам

«Минувшей ночью наш город и другие регионы Украины пережили очередную страшную атаку. По Киеву были выпущены сотни враждебных целей. Есть разрушения, раненые и, к сожалению, погибшие. От имени всего ФК «Динамо» (Киев) и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших. Мы скучаем вместе с вами.

Сегодня как никогда важно оставаться едиными, сильными и с верой в Победу. Символы нашей несокрушимости, нашей культуры, нашей жизни врагу никогда не удастся уничтожить. Киев стоит. Украина держится. И мы обязательно победим

ФК «Динамо» – это не просто команда. Это часть большого украинского сердца. Мы рядом с каждым из вас. Мы вместе с нашими воинами, хранителями неба, спасателями, волонтерами, всеми, кто защищает нашу землю. Мы гордимся вами. Мы верим в вас. Сила – в правде, сила – в единстве. Берегите себя и своих родных. Слава Украине», – резюмировал функционер.

Орки полномасштабно ворвались на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.