Именитый экс-футболист Динамо не понимает, что случилось с Бражко

Именитый экс-футболист киевского «Динамо» Алексей Михайличенко прокомментировал спад в игре полузащитника «бело-синих» Владимира Бражко в сезоне 2024/25:

«Я не очень понял, что произошло с Бражко. Хороший парень, который должен играть, а попал в такой кризис... Мне кажется, Бражко психологически не был готов к этой ситуации. Проблема прежде всего в его голове.

Надеюсь, на молодежном чемпионате Европы Бражко вернется на свой уровень. Как и в случае с Забарным, молодым игрокам важно постепенно прогрессировать, делать небольшие шаги вперед, а не прыгать на метр, чтобы потом рухнуть на несколько метров назад», – считает Михайличенко.

В сезоне 2024/25 Бражко провел 37 матчей во всех турнирах, где забил пять голов и отдал четыре результативных передачи. В настоящее время 23-летний полузащитник находится в составе сборной Украины U-21 на молодежном чемпионате Европы.