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  4. Именитый экс-футболист Динамо не понимает, что случилось с Бражко
Украина. Премьер лига
18 июня 2025, 09:32 | Обновлено 18 июня 2025, 09:44
932
3

Именитый экс-футболист Динамо не понимает, что случилось с Бражко

Алексей Михайличенко прокомментировал спад в игре украинского полузащитника

18 июня 2025, 09:32 | Обновлено 18 июня 2025, 09:44
932
3
Именитый экс-футболист Динамо не понимает, что случилось с Бражко
ФК Динамо Киев. Владимир Бражко

Именитый экс-футболист киевского «Динамо» Алексей Михайличенко прокомментировал спад в игре полузащитника «бело-синих» Владимира Бражко в сезоне 2024/25:

«Я не очень понял, что произошло с Бражко. Хороший парень, который должен играть, а попал в такой кризис... Мне кажется, Бражко психологически не был готов к этой ситуации. Проблема прежде всего в его голове.

Надеюсь, на молодежном чемпионате Европы Бражко вернется на свой уровень. Как и в случае с Забарным, молодым игрокам важно постепенно прогрессировать, делать небольшие шаги вперед, а не прыгать на метр, чтобы потом рухнуть на несколько метров назад», – считает Михайличенко.

В сезоне 2024/25 Бражко провел 37 матчей во всех турнирах, где забил пять голов и отдал четыре результативных передачи. В настоящее время 23-летний полузащитник находится в составе сборной Украины U-21 на молодежном чемпионате Европы.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Владимир Бражко Алексей Михайличенко
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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Комментарии 3
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Victor673256ua
Не відпустили з Динамо, коли була пропозиція. Ось мотивація і впала
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0
Pavel_i_C0
Михайличенко, сподобалось Павєлку підтримувати в суді? 
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-2
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