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Лига конференций
17 июня 2025, 07:37 | Обновлено 17 июня 2025, 07:51
610
0

Лига конференций. Жеребьевка квалификации Q1. Смотреть онлайн LIVE

17 июня в 17:00 состоится жеребьевка первого раунда квалификации ЛЧ

17 июня 2025, 07:37 | Обновлено 17 июня 2025, 07:51
610
0
Лига конференций. Жеребьевка квалификации Q1. Смотреть онлайн LIVE
УЕФА

17 июня в 17:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка первого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26.

Вице-чемпион Украины Александрия и 4-я команда УПЛ Полесье первый раунд (Q1) пропускают и сыграют во втором раунде (Q2) Лиги конференций.

Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом раунде квалификации Q1 ЛК стартуют команды из стран с самым низким рейтингом УЕФА.

Жеребьевка 2-го раунда квалификации Q2 ЛК с участием Александрии и Полесья пройдет уже 18 июня. Обе команды будут в списке несеяных, их соперниками может стать, в том числе, и команды из Q1.

Жеребьевка Q1 ЛК запланирована на 17 июня. Стартовые матчи квалификации Q1 Лиги конференций пройдут 10 и 17 июля.

Второй раунд квалификации Лиги конференций: жеребьевка состоится 18 июня, а поединки пройдут 24 и 31 июля.

Лига конференций. Жеребьевка квалификации Q1. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция жеребьевки пройдет на официальном сайте УЕФА 17 июня в 17:00

📺 Видеотрансляция

Лига конференций 2025/26. Жеребьевка Q1

Корзины посева

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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