Лига конференций. Жеребьевка квалификации Q1. Смотреть онлайн LIVE
17 июня в 17:00 состоится жеребьевка первого раунда квалификации ЛЧ
17 июня в 17:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка первого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26.
Вице-чемпион Украины Александрия и 4-я команда УПЛ Полесье первый раунд (Q1) пропускают и сыграют во втором раунде (Q2) Лиги конференций.
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В первом раунде квалификации Q1 ЛК стартуют команды из стран с самым низким рейтингом УЕФА.
Жеребьевка 2-го раунда квалификации Q2 ЛК с участием Александрии и Полесья пройдет уже 18 июня. Обе команды будут в списке несеяных, их соперниками может стать, в том числе, и команды из Q1.
Жеребьевка Q1 ЛК запланирована на 17 июня. Стартовые матчи квалификации Q1 Лиги конференций пройдут 10 и 17 июля.
Второй раунд квалификации Лиги конференций: жеребьевка состоится 18 июня, а поединки пройдут 24 и 31 июля.
Лига конференций. Жеребьевка квалификации Q1. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляция жеребьевки пройдет на официальном сайте УЕФА 17 июня в 17:00
Лига конференций 2025/26. Жеребьевка Q1
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