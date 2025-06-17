17 июня в 17:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка первого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26.

Вице-чемпион Украины Александрия и 4-я команда УПЛ Полесье первый раунд (Q1) пропускают и сыграют во втором раунде (Q2) Лиги конференций.

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В первом раунде квалификации Q1 ЛК стартуют команды из стран с самым низким рейтингом УЕФА.

Жеребьевка 2-го раунда квалификации Q2 ЛК с участием Александрии и Полесья пройдет уже 18 июня. Обе команды будут в списке несеяных, их соперниками может стать, в том числе, и команды из Q1.

Жеребьевка Q1 ЛК запланирована на 17 июня. Стартовые матчи квалификации Q1 Лиги конференций пройдут 10 и 17 июля.

Второй раунд квалификации Лиги конференций: жеребьевка состоится 18 июня, а поединки пройдут 24 и 31 июля.

Лига конференций. Жеребьевка квалификации Q1. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция жеребьевки пройдет на официальном сайте УЕФА 17 июня в 17:00

Лига конференций 2025/26. Жеребьевка Q1

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