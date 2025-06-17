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Турция
17 июня 2025, 07:27 |
1670
2

Трабзонспор принял важное решение о будущем футболиста сборной Украины

Украинский защитник Арсений Батагов не продается

17 июня 2025, 07:27 |
1670
2
Трабзонспор принял важное решение о будущем футболиста сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

Защитник турецкого «Трабзонспора» и сборной Украины U-21 Арсений Батагов благодаря своей уверенной игре в обороне заинтересовал клубы из топовых европейских лиг.

В последнее время была информации о том, что на 23-летнего футболиста нацелились команды из итальянской Серии А и французской Лиги 1. На фоне постоянных слухов, руководство и тренерский штаб турецкого клуба приняли важное решение о будущем защитника.

«Трабзонспор» не намерен продавать Батагова и не будет рассматривать предложения о его трансфере. В клубе довольны игрой футболиста, его прогрессом и считают украинца одним из лидеров команды.

По этой причине наставник Фатих Текке и президент Эртугрул Доган не намерены отпускать Арсения, несмотря на сумму трансферных предложений.

В сезоне 2024/25 Батагов провел 23 матча на клубном уровне, в которых забил два гола и отдал один ассист. Контракт защитника истекает в июне 2028 года, а его ориентировочная стоимость составляет 3,5 млн евро.

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Трабзонспор Арсений Батагов Фатих Текке трансферы
Николай Титюк Источник: Günebakış Haber
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Перець
Трабзон в новому сезоні може спокійно за 3 місце боротись склад зіграний тож вперед 
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0
SosokDayany
Надіюсь Сергій Ребров покаже якісь принципи і почне викликати в збірної Батогова замість Колі "Привоза" Матвієнка і днаря Бондаря , я розумію , гроші рижого гудка не пахнуть , але все ж таки .
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0
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