Трабзонспор принял важное решение о будущем футболиста сборной Украины

Защитник турецкого «Трабзонспора» и сборной Украины U-21 Арсений Батагов благодаря своей уверенной игре в обороне заинтересовал клубы из топовых европейских лиг.

В последнее время была информации о том, что на 23-летнего футболиста нацелились команды из итальянской Серии А и французской Лиги 1. На фоне постоянных слухов, руководство и тренерский штаб турецкого клуба приняли важное решение о будущем защитника.

«Трабзонспор» не намерен продавать Батагова и не будет рассматривать предложения о его трансфере. В клубе довольны игрой футболиста, его прогрессом и считают украинца одним из лидеров команды.

По этой причине наставник Фатих Текке и президент Эртугрул Доган не намерены отпускать Арсения, несмотря на сумму трансферных предложений.

В сезоне 2024/25 Батагов провел 23 матча на клубном уровне, в которых забил два гола и отдал один ассист. Контракт защитника истекает в июне 2028 года, а его ориентировочная стоимость составляет 3,5 млн евро.