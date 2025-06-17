7 голов подряд на КЧМ забили игроки из Южной Америки

В матче первого тура Клубного чемпионата мира «Фламенго» победил «Эсперанс» со счетом 2:0.

Жоржиньо в своем дебютном матче за «Фламенго» отметился результативной передачей.

Семь последних голов на Клубном чемпионате мира были забиты игроками из Южной Америки (Аргентина - 4, Уругвай - 2, Бразилия - 1):

Энцо Фернандес (Аргентина, «Челси»)

Мигель Мерентиэль (Уругвай, «Бока Хуниорс»)

Родриго Батталья (Аргентина, «Бока Хуниорс»)

Анхель Ди Мария (Аргентина, «Бенфика»)

Николас Отаменди (Аргентина, «Бенфика»)

Джорджиан де Арраскаэта (Уругвай, «Фламенго»)

Луис Араужо (Бразилия, «Фламенго»)