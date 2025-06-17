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Клубный чемпионат мира
17 июня 2025, 06:27 | Обновлено 17 июня 2025, 07:16
278
0

7 голов подряд на КЧМ забили игроки из Южной Америки

Фламенго победил в первом матче Эсперанс

17 июня 2025, 06:27 | Обновлено 17 июня 2025, 07:16
278
0
7 голов подряд на КЧМ забили игроки из Южной Америки
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче первого тура Клубного чемпионата мира «Фламенго» победил «Эсперанс» со счетом 2:0.

Жоржиньо в своем дебютном матче за «Фламенго» отметился результативной передачей.

Семь последних голов на Клубном чемпионате мира были забиты игроками из Южной Америки (Аргентина - 4, Уругвай - 2, Бразилия - 1):

  • Энцо Фернандес (Аргентина, «Челси»)
  • Мигель Мерентиэль (Уругвай, «Бока Хуниорс»)
  • Родриго Батталья (Аргентина, «Бока Хуниорс»)
  • Анхель Ди Мария (Аргентина, «Бенфика»)
  • Николас Отаменди (Аргентина, «Бенфика»)
  • Джорджиан де Арраскаэта (Уругвай, «Фламенго»)
  • Луис Араужо (Бразилия, «Фламенго»)
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Фламенго клубный чемпионат мира по футболу Эсперанс Джорджиан де Арраскаэта Энцо Фернандес статистика Анхель Ди Мария Николас Отаменди
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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