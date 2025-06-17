Клубный чемпионат мира17 июня 2025, 06:27 | Обновлено 17 июня 2025, 07:16
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7 голов подряд на КЧМ забили игроки из Южной Америки
Фламенго победил в первом матче Эсперанс
17 июня 2025, 06:27 | Обновлено 17 июня 2025, 07:16
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В матче первого тура Клубного чемпионата мира «Фламенго» победил «Эсперанс» со счетом 2:0.
Жоржиньо в своем дебютном матче за «Фламенго» отметился результативной передачей.
Семь последних голов на Клубном чемпионате мира были забиты игроками из Южной Америки (Аргентина - 4, Уругвай - 2, Бразилия - 1):
- Энцо Фернандес (Аргентина, «Челси»)
- Мигель Мерентиэль (Уругвай, «Бока Хуниорс»)
- Родриго Батталья (Аргентина, «Бока Хуниорс»)
- Анхель Ди Мария (Аргентина, «Бенфика»)
- Николас Отаменди (Аргентина, «Бенфика»)
- Джорджиан де Арраскаэта (Уругвай, «Фламенго»)
- Луис Араужо (Бразилия, «Фламенго»)
+3 for Mengão 🔴⚫️#FIFACWC— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) June 17, 2025
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