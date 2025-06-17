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Клубный чемпионат мира
17 июня 2025, 03:42 | Обновлено 17 июня 2025, 03:43
30
0

ВИДЕО. Как Отаменди сравнял счет в матче против Бока Хуниорс

Ветеран спас «Бенфику» от поражения

17 июня 2025, 03:42 | Обновлено 17 июня 2025, 03:43
30
0
ВИДЕО. Как Отаменди сравнял счет в матче против Бока Хуниорс
Getty Images/Global Images Ukraine

37-летний аргентинский защитник «Бенфики» Николас Отаменди забил в ворота «Бока Хуниорс» на 84-й минуте матча.

Оркун Кокджу исполнил угловой, а в штрафной площади Николас Отаменди выпрыгнул выше всех и пробил головой в правый угол ворот.

«Бенфика» проигрывала до этого момента со счетом 2:1.

В итоге этот гол стал спасительным для «Бенфики», и команда свела игру к ничьей.

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Бенфика Бока Хуниорс Николас Отаменди клубный чемпионат мира по футболу видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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