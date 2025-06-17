Клубный чемпионат мира17 июня 2025, 03:42 | Обновлено 17 июня 2025, 03:43
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ВИДЕО. Как Отаменди сравнял счет в матче против Бока Хуниорс
Ветеран спас «Бенфику» от поражения
17 июня 2025, 03:42 | Обновлено 17 июня 2025, 03:43
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37-летний аргентинский защитник «Бенфики» Николас Отаменди забил в ворота «Бока Хуниорс» на 84-й минуте матча.
Оркун Кокджу исполнил угловой, а в штрафной площади Николас Отаменди выпрыгнул выше всех и пробил головой в правый угол ворот.
«Бенфика» проигрывала до этого момента со счетом 2:1.
В итоге этот гол стал спасительным для «Бенфики», и команда свела игру к ничьей.
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