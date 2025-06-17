ВИДЕО. Как Отаменди сравнял счет в матче против Бока Хуниорс

37-летний аргентинский защитник «Бенфики» Николас Отаменди забил в ворота «Бока Хуниорс» на 84-й минуте матча.

Оркун Кокджу исполнил угловой, а в штрафной площади Николас Отаменди выпрыгнул выше всех и пробил головой в правый угол ворот.

«Бенфика» проигрывала до этого момента со счетом 2:1.

В итоге этот гол стал спасительным для «Бенфики», и команда свела игру к ничьей.