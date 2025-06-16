ВИДЕО. Энцо Фернандес удвоил перевес Челси над Лос-Анджелесом
Синие забили второй гол на 79-й минуте матча клубного ЧМ
16 июня в 22:00 проходит матч первого тура клубного чемпионата мира 2025.
Команды Челси (Англия) и Лос-Анджелес (США) играют на стадионе Мерседес-Бенц Арена в Атланте (штат Джорджия).
Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
В этом квартете также выступают команды Фламенго (Бразилия) и Эсперанс (Тунис).
На 79-й минуте Энцо Фернандес удвоил преимущество Челси (2:0).
ГОЛ! 2:0. Энцо Фернандес, 79 мин
78' GOAL! Enzo Fernandez doubles the lead with an assist from Delap: 2-0!— DAZN Football (@DAZNFootball) June 16, 2025
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #CHELAF pic.twitter.com/BMaRisGMdG
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