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Клубный чемпионат мира
16 июня 2025, 23:47 | Обновлено 16 июня 2025, 23:53
74
0

ВИДЕО. Энцо Фернандес удвоил перевес Челси над Лос-Анджелесом

Синие забили второй гол на 79-й минуте матча клубного ЧМ

16 июня 2025, 23:47 | Обновлено 16 июня 2025, 23:53
74
0
ВИДЕО. Энцо Фернандес удвоил перевес Челси над Лос-Анджелесом
Getty Images/Global Images Ukraine

16 июня в 22:00 проходит матч первого тура клубного чемпионата мира 2025.

Команды Челси (Англия) и Лос-Анджелес (США) играют на стадионе Мерседес-Бенц Арена в Атланте (штат Джорджия).

Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

В этом квартете также выступают команды Фламенго (Бразилия) и Эсперанс (Тунис).

На 79-й минуте Энцо Фернандес удвоил преимущество Челси (2:0).

ГОЛ! 2:0. Энцо Фернандес, 79 мин

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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