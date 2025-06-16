ВИДЕО. Энцо Фернандес удвоил перевес Челси над Лос-Анджелесом

16 июня в 22:00 проходит матч первого тура клубного чемпионата мира 2025.

Команды Челси (Англия) и Лос-Анджелес (США) играют на стадионе Мерседес-Бенц Арена в Атланте (штат Джорджия).

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В этом квартете также выступают команды Фламенго (Бразилия) и Эсперанс (Тунис).

На 79-й минуте Энцо Фернандес удвоил преимущество Челси (2:0).

ГОЛ! 2:0. Энцо Фернандес, 79 мин