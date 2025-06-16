ФОТО. У Ламина Ямаля новая девушка. Она существенно старше

В СМИ распространились слухи о романе 17-летнего футболиста «Барселоны» Ламина Ямаля с 29-летней блогершей Фати Васкес.

Она прославилась в 2016 году и сейчас имеет более миллиона подписчиков в соцсетях.

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Поводом для слухов стали похожие фото из Италии — одинаковые фоны и пейзажи.

Хотя пара официально не подтвердила отношения, поклонники активно обсуждают возможный роман с женщиной, старше Ямаля на 12 лет.