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16 июня 2025, 23:16 | Обновлено 16 июня 2025, 23:35
1288
3

ФОТО. У Ламина Ямаля новая девушка. Она существенно старше

Ламин Ямаль выбрал топовую красавицу

16 июня 2025, 23:16 | Обновлено 16 июня 2025, 23:35
1288
3
ФОТО. У Ламина Ямаля новая девушка. Она существенно старше
Instagram. Ламин Ямаль

В СМИ распространились слухи о романе 17-летнего футболиста «Барселоны» Ламина Ямаля с 29-летней блогершей Фати Васкес.

Она прославилась в 2016 году и сейчас имеет более миллиона подписчиков в соцсетях.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Поводом для слухов стали похожие фото из Италии — одинаковые фоны и пейзажи.

Хотя пара официально не подтвердила отношения, поклонники активно обсуждают возможный роман с женщиной, старше Ямаля на 12 лет.

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фото Ламин Ямаль Барселона девушки lifestyle Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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Bond.v.v.
Це його вчителька?
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+1
movkli
чпокнув раз і вже роман...
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0
Муґунот Уух
То його мама
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0
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