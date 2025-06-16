Справедливо? Призовые мужского турнира в Лондоне намного выше от женского

На сегодняшний день обеспечивается равенство в выплате призовых между мужчинами и женщинами как на турнирах Большого шлема, так и на совместных соревнованиях категории WTA 1000 и ATP 1000, которые проходят на одной арене.

Однако различия остаются и в некоторых случаях довольно разительные. Ярким примером таких различий является ежегодный турнир ATP 500 и возобновленный WTA 500 в Лондоне, организованный Queen's Club.

Женщины соревновались на прошлой неделе, и немецкая теннисистка Татьяна Мария, победившая в финале, заработала $164 000. В то же время чемпион мужского турнира в столице Великобритании, который проходит на этой неделе, получит около $540 000.

Накануне в официальном заявлении LTA (Британская федерация тенниса) сообщила, что «полностью ликвидирует разницу между призовыми ATP и WTA на этих турнирах не позднее 2029 года».