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Саудовская Аравия
18 июня 2025, 02:31 |
206
0

Стала известна недельная зарплата Роналду в Аль-Насре. Цифры впечатляют

Известный портал GiveMeSport обнародовал интересный рейтинг

18 июня 2025, 02:31 |
206
0
Стала известна недельная зарплата Роналду в Аль-Насре. Цифры впечатляют
GiveMeSport

Известный британский портал GiveMeSport выпустил рейтинг самых высокооплачиваемых игроков чемпионата Саудовской Аравии по футболу, обнародовав недельные зарплаты игроков.

Первое место в рейтинге занял пятикратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду из клуба «Аль-Наср», который получает в неделю 3,28 миллиона фунтов стерлингов.

Вторая позиция рейтинга досталась Рияду Марезу, который получает в «Аль-Ахли» 855 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Бронзовая позиция досталась бывшей звезде мадридского «Реала» Кариму Бензема – 819 тысяч фунтов стерлингов.

Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов за всю историю.

Рейтинг самых высоких недельных зарплат среди футболистов чемпионата Саудовской Аравии

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GiveMeSport Криштиану Роналду Рияд Марез Карим Бензема зарплаты рейтинг чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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