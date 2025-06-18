Стала известна недельная зарплата Роналду в Аль-Насре. Цифры впечатляют
Известный портал GiveMeSport обнародовал интересный рейтинг
Известный британский портал GiveMeSport выпустил рейтинг самых высокооплачиваемых игроков чемпионата Саудовской Аравии по футболу, обнародовав недельные зарплаты игроков.
Первое место в рейтинге занял пятикратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду из клуба «Аль-Наср», который получает в неделю 3,28 миллиона фунтов стерлингов.
Вторая позиция рейтинга досталась Рияду Марезу, который получает в «Аль-Ахли» 855 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
Бронзовая позиция досталась бывшей звезде мадридского «Реала» Кариму Бензема – 819 тысяч фунтов стерлингов.
Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов за всю историю.
Рейтинг самых высоких недельных зарплат среди футболистов чемпионата Саудовской Аравии
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