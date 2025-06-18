Стала известна недельная зарплата Роналду в Аль-Насре. Цифры впечатляют

Известный британский портал GiveMeSport выпустил рейтинг самых высокооплачиваемых игроков чемпионата Саудовской Аравии по футболу, обнародовав недельные зарплаты игроков.

Первое место в рейтинге занял пятикратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду из клуба «Аль-Наср», который получает в неделю 3,28 миллиона фунтов стерлингов.

Вторая позиция рейтинга досталась Рияду Марезу, который получает в «Аль-Ахли» 855 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Бронзовая позиция досталась бывшей звезде мадридского «Реала» Кариму Бензема – 819 тысяч фунтов стерлингов.

Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов за всю историю.

Рейтинг самых высоких недельных зарплат среди футболистов чемпионата Саудовской Аравии