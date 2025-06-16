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16 июня 2025, 21:46 | Обновлено 16 июня 2025, 22:14
951
0

ФОТО. Известная украинская блогерша поддержала футболиста сборной Украины

Роман Квитковой и Бражко продолжается

16 июня 2025, 21:46 | Обновлено 16 июня 2025, 22:14
951
0
ФОТО. Известная украинская блогерша поддержала футболиста сборной Украины
Instagram. Владимир Бражко

Популярная украинская блогерша Даша Квиткова продолжает поддерживать своего возлюбленного Владимира Бражко на молодёжном Евро-2025.

Полузащитник «Динамо» та сборной Украины U-21 Владимир Бражко получил вторую жёлтую карточку в конце матча с Финляндией, которая обернулась удалением.

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Он прокомментировал эпизод в Instagram, на что девушка ответила эмодзи — сердечком, огоньком и объятиями.

Пара официально не подтверждает отношения.

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фото Владимир Бражко lifestyle девушки Динамо Киев сборная Украины по футболу U-21
Максим Лапченко Источник: Instagram
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