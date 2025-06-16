ФОТО. Известная украинская блогерша поддержала футболиста сборной Украины

Популярная украинская блогерша Даша Квиткова продолжает поддерживать своего возлюбленного Владимира Бражко на молодёжном Евро-2025.

Полузащитник «Динамо» та сборной Украины U-21 Владимир Бражко получил вторую жёлтую карточку в конце матча с Финляндией, которая обернулась удалением.

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Он прокомментировал эпизод в Instagram, на что девушка ответила эмодзи — сердечком, огоньком и объятиями.

Пара официально не подтверждает отношения.