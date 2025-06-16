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ATP
16 июня 2025, 22:10 | Обновлено 16 июня 2025, 22:11
115
0

Монфис проиграл стартовый поединок на престижном турнире в Лондоне

Французский теннисист в двух сетах уступил Маккензи Мадональду

16 июня 2025, 22:10 | Обновлено 16 июня 2025, 22:11
115
0
Монфис проиграл стартовый поединок на престижном турнире в Лондоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 42) завершил выступления на травном турнире АТР 500 в Лондоне, столице Великобритании.

В первом раунде муж Элины Свитолиной в двух сетах уступил Маккензи Мадональду (США, ATP 98).

В течении матча француз оформил один брейк – против трех у соперника, а также совершил восемь двойных ошибок на подаче, в то время как его оппонент в этом компоненте был безупречен.

ATP 500 Лондон. Трава. 1/16 финала

Маккензи Мадональд (США) – Гаэль Монфис (Франция) – 6:4, 6:4

Теннисисты провели на корте 1 час и 17 минут. Это был их первый очный поединок.

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ATP Лондон Гаэль Монфис Маккензи Макдональд
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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