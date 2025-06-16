Монфис проиграл стартовый поединок на престижном турнире в Лондоне
Французский теннисист в двух сетах уступил Маккензи Мадональду
Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 42) завершил выступления на травном турнире АТР 500 в Лондоне, столице Великобритании.
В первом раунде муж Элины Свитолиной в двух сетах уступил Маккензи Мадональду (США, ATP 98).
В течении матча француз оформил один брейк – против трех у соперника, а также совершил восемь двойных ошибок на подаче, в то время как его оппонент в этом компоненте был безупречен.
ATP 500 Лондон. Трава. 1/16 финала
Маккензи Мадональд (США) – Гаэль Монфис (Франция) – 6:4, 6:4
Теннисисты провели на корте 1 час и 17 минут. Это был их первый очный поединок.
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