Монфис проиграл стартовый поединок на престижном турнире в Лондоне

Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР 42) завершил выступления на травном турнире АТР 500 в Лондоне, столице Великобритании.

В первом раунде муж Элины Свитолиной в двух сетах уступил Маккензи Мадональду (США, ATP 98).

В течении матча француз оформил один брейк – против трех у соперника, а также совершил восемь двойных ошибок на подаче, в то время как его оппонент в этом компоненте был безупречен.

ATP 500 Лондон. Трава. 1/16 финала

Маккензи Мадональд (США) – Гаэль Монфис (Франция) – 6:4, 6:4

Теннисисты провели на корте 1 час и 17 минут. Это был их первый очный поединок.