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16 июня 2025, 21:21 |
1585
0

ФОТО. Новая девушка одноклубника Мудрика обладает впечатляющими формами

Знакомимся с новой девушкой Уэсли Фофана

16 июня 2025, 21:21 |
1585
0
ФОТО. Новая девушка одноклубника Мудрика обладает впечатляющими формами
Instagram. Новая девушка Уэсли Фофана

Защитник «Челси» Уэсли Фофана отдохнул на Маврикии перед возвращением к тренировкам в Лондоне.

Пока команда участвует в Клубном чемпионате мира в США, он восстанавливался после травмы.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

СМИ заподозрили его в новых отношениях с девушкой по имени Нини — пара выложила похожие фото с отдыха.

Напомним, в прошлом году Фофана развёлся с женой после двух лет брака.

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фото lifestyle Челси девушки Уэсли Фофана Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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