ФОТО. Новая девушка одноклубника Мудрика обладает впечатляющими формами

Защитник «Челси» Уэсли Фофана отдохнул на Маврикии перед возвращением к тренировкам в Лондоне.

Пока команда участвует в Клубном чемпионате мира в США, он восстанавливался после травмы.

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СМИ заподозрили его в новых отношениях с девушкой по имени Нини — пара выложила похожие фото с отдыха.

Напомним, в прошлом году Фофана развёлся с женой после двух лет брака.