Другие новости16 июня 2025, 21:21 |
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ФОТО. Новая девушка одноклубника Мудрика обладает впечатляющими формами
Знакомимся с новой девушкой Уэсли Фофана
16 июня 2025, 21:21 |
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Защитник «Челси» Уэсли Фофана отдохнул на Маврикии перед возвращением к тренировкам в Лондоне.
Пока команда участвует в Клубном чемпионате мира в США, он восстанавливался после травмы.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
СМИ заподозрили его в новых отношениях с девушкой по имени Нини — пара выложила похожие фото с отдыха.
Напомним, в прошлом году Фофана развёлся с женой после двух лет брака.
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