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Украина. Первая лига
16 июня 2025, 21:01 | Обновлено 16 июня 2025, 21:45
461
0

Подготовка к сезону: клуб Первой лиги продлил контракты с двумя игроками

Команда Александра Чижевского первой начнет подготовку к новому сезону

16 июня 2025, 21:01 | Обновлено 16 июня 2025, 21:45
461
0
Подготовка к сезону: клуб Первой лиги продлил контракты с двумя игроками
ФК Агробизнес

Во вторник, 17 июня, заканчивается отпуск у футболистов «Агробизнеса».

Как стало известно Sport.ua, перед стартом подготовки к новому сезону Первой лиги новые контракты с клубом подписали 26-летний вратарь Даниил Хмеловский (3 матча в предыдущем чемпионате) и 26-летний центральный полузащитник Виталий-Дмитрий Теплый (22 матча, 1 голевая передача).

Под вопросом пока остается 23-летний левый защитник Олег Лень. В конце месяца у экс-игрока «Прикарпатья» и «Карпат» также истекает трудовое соглашение, но и он, скорее всего, продлит сотрудничество с нынешним клубом.

По итогам минувшего сезона «Агробизнес» занял пятое место в Первой лиге с отставанием в 2 очка от зоны стыковых матчей.

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Агробизнес трансферы Первая лига Украины Олег Лень инсайд
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
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