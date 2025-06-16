Подготовка к сезону: клуб Первой лиги продлил контракты с двумя игроками

Во вторник, 17 июня, заканчивается отпуск у футболистов «Агробизнеса».

Как стало известно Sport.ua, перед стартом подготовки к новому сезону Первой лиги новые контракты с клубом подписали 26-летний вратарь Даниил Хмеловский (3 матча в предыдущем чемпионате) и 26-летний центральный полузащитник Виталий-Дмитрий Теплый (22 матча, 1 голевая передача).

Под вопросом пока остается 23-летний левый защитник Олег Лень. В конце месяца у экс-игрока «Прикарпатья» и «Карпат» также истекает трудовое соглашение, но и он, скорее всего, продлит сотрудничество с нынешним клубом.

По итогам минувшего сезона «Агробизнес» занял пятое место в Первой лиге с отставанием в 2 очка от зоны стыковых матчей.