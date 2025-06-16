ФОТО. Дочь легенды Динамо впечатлила своей фигурой

Кристина Шацких, возлюбленная полузащитника «Динамо» Николая Шапаренко, вновь привлекла внимание стильным образом.

В Instagram-сторис она появилась в платье, подчеркивающем фигуру, и на высоких каблуках.

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Пара редко публикует совместные фото, но часто вместе посещает светские мероприятия.

Кристина активно поддерживает футболиста на матчах.