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16 июня 2025, 20:54 | Обновлено 16 июня 2025, 21:21
3022
1

ФОТО. Дочь легенды Динамо впечатлила своей фигурой

Кристина Шацких снова блистает своей красотой

16 июня 2025, 20:54 | Обновлено 16 июня 2025, 21:21
3022
1
ФОТО. Дочь легенды Динамо впечатлила своей фигурой
Instagram. Кристина Шацких

Кристина Шацких, возлюбленная полузащитника «Динамо» Николая Шапаренко, вновь привлекла внимание стильным образом.

В Instagram-сторис она появилась в платье, подчеркивающем фигуру, и на высоких каблуках.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Пара редко публикует совместные фото, но часто вместе посещает светские мероприятия.

Кристина активно поддерживает футболиста на матчах.

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фото lifestyle Кристина Шацких Николай Шапаренко Максим Шацких девушки Динамо Киев
Максим Лапченко Источник: Instagram
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apepa
Кристина хорошеет а Шляпаренко худшеет(((
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