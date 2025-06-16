Другие новости16 июня 2025, 20:54 | Обновлено 16 июня 2025, 21:21
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ФОТО. Дочь легенды Динамо впечатлила своей фигурой
Кристина Шацких снова блистает своей красотой
16 июня 2025, 20:54 | Обновлено 16 июня 2025, 21:21
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Кристина Шацких, возлюбленная полузащитника «Динамо» Николая Шапаренко, вновь привлекла внимание стильным образом.
В Instagram-сторис она появилась в платье, подчеркивающем фигуру, и на высоких каблуках.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Пара редко публикует совместные фото, но часто вместе посещает светские мероприятия.
Кристина активно поддерживает футболиста на матчах.
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Комментарии 1
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Кристина хорошеет а Шляпаренко худшеет(((
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