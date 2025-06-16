Артем МИЛЕВСКИЙ: «Поздравляю с чемпионством. Я выиграл пари у Алиева»

В воскресенье, 15 июня, состоялся 4-й матч финальной серии футзальной Экстралиги между киевским «ХИТом» и «Авророй».

«ХИТ» добыл победу со счетом 4:2, которая стала для команды третьей в серии. Таким образом киевский коллектив завоевал титул чемпиона Украины.

На победу клуба «ХИТ» отреагировал бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский.

«Я поздравляю ХИТ с победой в чемпионате Украины по футзалу. С Андреем Мельником и Игорем Чернявским мы в очень хороших отношениях. Ребята уже пригласили меня на барбекю. Хочу также передать привет Александру Алиеву и его Авроре. Я выиграл это пари. Кент болел за Аврору, а я за ХИТ», – сказал Милевский.