Артем МИЛЕВСКИЙ: «Поздравляю с чемпионством. Я выиграл пари у Алиева»
Экс-игрок «Динамо» отреагировал на чемпионство клуба «ХИТ»
В воскресенье, 15 июня, состоялся 4-й матч финальной серии футзальной Экстралиги между киевским «ХИТом» и «Авророй».
«ХИТ» добыл победу со счетом 4:2, которая стала для команды третьей в серии. Таким образом киевский коллектив завоевал титул чемпиона Украины.
На победу клуба «ХИТ» отреагировал бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский.
«Я поздравляю ХИТ с победой в чемпионате Украины по футзалу. С Андреем Мельником и Игорем Чернявским мы в очень хороших отношениях. Ребята уже пригласили меня на барбекю. Хочу также передать привет Александру Алиеву и его Авроре. Я выиграл это пари. Кент болел за Аврору, а я за ХИТ», – сказал Милевский.
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