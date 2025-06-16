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  4. Артем МИЛЕВСКИЙ: «Поздравляю с чемпионством. Я выиграл пари у Алиева»
Украина. Премьер лига
16 июня 2025, 20:01 | Обновлено 16 июня 2025, 20:08
1056
2

Артем МИЛЕВСКИЙ: «Поздравляю с чемпионством. Я выиграл пари у Алиева»

Экс-игрок «Динамо» отреагировал на чемпионство клуба «ХИТ»

16 июня 2025, 20:01 | Обновлено 16 июня 2025, 20:08
1056
2
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Поздравляю с чемпионством. Я выиграл пари у Алиева»
ФК Динамо. Артем Милевский

В воскресенье, 15 июня, состоялся 4-й матч финальной серии футзальной Экстралиги между киевским «ХИТом» и «Авророй».

«ХИТ» добыл победу со счетом 4:2, которая стала для команды третьей в серии. Таким образом киевский коллектив завоевал титул чемпиона Украины.

На победу клуба «ХИТ» отреагировал бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский.

«Я поздравляю ХИТ с победой в чемпионате Украины по футзалу. С Андреем Мельником и Игорем Чернявским мы в очень хороших отношениях. Ребята уже пригласили меня на барбекю. Хочу также передать привет Александру Алиеву и его Авроре. Я выиграл это пари. Кент болел за Аврору, а я за ХИТ», – сказал Милевский.

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чемпионат Украины по футзалу Аврора Киев ХИТ Киев (футзал) Александр Алиев Артем Милевский
Дмитрий Олейник Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Олександр
Не радив би мілеіському їхати на барбекю.Може зірватися і знов суркіс буде платити за клініку
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Burevestnik
по::.. новини від проміленого...
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