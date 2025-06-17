Украина. Премьер лига17 июня 2025, 18:33 | Обновлено 17 июня 2025, 18:49
2170
3
Видит перспективу. Суркис отказался продать молодого таланта Динамо
Порту хотел приобрести Михавко, но получил отказ
17 июня 2025, 18:33 | Обновлено 17 июня 2025, 18:49
2170
3
По информации журналиста Виктора Вацко, у Динамо ранее было предложение от Порту по продаже центрального защитника Тараса Михавко.
Португальский гранд давал 10 миллионов евро, однако президент Динамо Игорь Суркис видит в Михавко большую перспективу и не согласился на трансфер.
В клубе уверены, что 20-летний игрок вскоре будет стоить намного дороже. Сейчас Тарас в составе сборной Украины U-21 играет на молодежном чемпионате Европы.
В минувшем сезоне футболист провел 39 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 июня 2025, 15:37 13
Кирилл Нестеренко возглавил «Александрию»
Футбол | 17 июня 2025, 08:23 20
Илью хочет подписать «Ливерпуль» и «Челси»
Футбол | 16.06.2025, 20:54
Футбол | 16.06.2025, 23:40
Футбол | 17.06.2025, 19:34
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
сглупил
суркис: Вот забьет еще 20 автоголов в ворота нещерета тогда и продадим
ну знаючи який Суркіс хороший бізнесмен, думаю він погане рішення прийняв
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
15.06.2025, 20:56 113
16.06.2025, 07:47 6
16.06.2025, 18:03 88
16.06.2025, 03:29
16.06.2025, 05:40 3
15.06.2025, 22:23 5
16.06.2025, 06:23 13
15.06.2025, 16:38 3