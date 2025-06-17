Видит перспективу. Суркис отказался продать молодого таланта Динамо

По информации журналиста Виктора Вацко, у Динамо ранее было предложение от Порту по продаже центрального защитника Тараса Михавко.

Португальский гранд давал 10 миллионов евро, однако президент Динамо Игорь Суркис видит в Михавко большую перспективу и не согласился на трансфер.

В клубе уверены, что 20-летний игрок вскоре будет стоить намного дороже. Сейчас Тарас в составе сборной Украины U-21 играет на молодежном чемпионате Европы.

В минувшем сезоне футболист провел 39 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.