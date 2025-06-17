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  4. Видит перспективу. Суркис отказался продать молодого таланта Динамо
Украина. Премьер лига
17 июня 2025, 18:33 | Обновлено 17 июня 2025, 18:49
2170
3

Видит перспективу. Суркис отказался продать молодого таланта Динамо

Порту хотел приобрести Михавко, но получил отказ

17 июня 2025, 18:33 | Обновлено 17 июня 2025, 18:49
2170
3
Видит перспективу. Суркис отказался продать молодого таланта Динамо
ФК Динамо Киев. Тарас Михавко

По информации журналиста Виктора Вацко, у Динамо ранее было предложение от Порту по продаже центрального защитника Тараса Михавко.

Португальский гранд давал 10 миллионов евро, однако президент Динамо Игорь Суркис видит в Михавко большую перспективу и не согласился на трансфер.

В клубе уверены, что 20-летний игрок вскоре будет стоить намного дороже. Сейчас Тарас в составе сборной Украины U-21 играет на молодежном чемпионате Европы.

В минувшем сезоне футболист провел 39 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

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Тарас Михавко Виктор Вацко трансферы трансферы УПЛ Динамо Киев Порту Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
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Комментарии 3
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Gargantua81
сглупил
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+1
apepa
суркис: Вот забьет еще 20 автоголов в ворота нещерета тогда и продадим
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0
Artem_Ponomar
ну знаючи який Суркіс хороший бізнесмен, думаю він погане рішення прийняв
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-3
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