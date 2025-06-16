Четыре часа борьбы. Украинка остановилась в шаге от основной сетки
Елизавета Котляр не сумела пробиться в основную сетку грунтового турнира в Загребе
Украинская теннисистка Елизавета Котляр (WTA 587) не сумела пробиться в основную сетку грунтового турнира ITF W75 в Загребе, Сербия.
В финале квалификационного раунда 18-летняя украинка в трех сетах с двумя тай-брейками уступила четвертой сеяной Мие Ристич (WTA 323) из Сербии.
В двенадцатом гейме решающего третьего сета Елизавета не реализовала три матчбола с 40:0 на своей подаче и проиграла на тай-брейке. Упорная борьба на корте между юными теннисистками (Ристич на год старше) продолжалась 4 часа и 15 минут!
ITF W75 Загреб. Грунт. Квалификация. Финал
Елизавета Котляр (Украина) – Миа Ристич (Сербия) [4] – 7:6 (7:4), 3:6, 6:7 (2:7)
Это был первый турнир украинской теннисистки после выступления на юниорском Ролан Гаррос 2025.
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Трохи дивився цю гру. Другий сет Ліза програла вчисту, в третьому теж було 5:2 на користь сербки. Гадав все, через деякий час вмикаю, а там вже 6:5 і матчболи. Не вдалося дотиснути, шкода.