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  4. Четыре часа борьбы. Украинка остановилась в шаге от основной сетки
ITF
16 июня 2025, 19:55 | Обновлено 16 июня 2025, 20:05
748
4

Четыре часа борьбы. Украинка остановилась в шаге от основной сетки

Елизавета Котляр не сумела пробиться в основную сетку грунтового турнира в Загребе

16 июня 2025, 19:55 | Обновлено 16 июня 2025, 20:05
748
4
Четыре часа борьбы. Украинка остановилась в шаге от основной сетки
Instagram. Елизавета Котляр

Украинская теннисистка Елизавета Котляр (WTA 587) не сумела пробиться в основную сетку грунтового турнира ITF W75 в Загребе, Сербия.

В финале квалификационного раунда 18-летняя украинка в трех сетах с двумя тай-брейками уступила четвертой сеяной Мие Ристич (WTA 323) из Сербии.

В двенадцатом гейме решающего третьего сета Елизавета не реализовала три матчбола с 40:0 на своей подаче и проиграла на тай-брейке. Упорная борьба на корте между юными теннисистками (Ристич на год старше) продолжалась 4 часа и 15 минут!

ITF W75 Загреб. Грунт. Квалификация. Финал

Елизавета Котляр (Украина) – Миа Ристич (Сербия) [4] – 7:6 (7:4), 3:6, 6:7 (2:7)

Это был первый турнир украинской теннисистки после выступления на юниорском Ролан Гаррос 2025.

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Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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Комментарии 4
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Обсервер Влад
Загреб це Хорватія
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Sashamar
А потім ми обурюємся, коли десь бачимо "Київ, Росія"!  
Трохи дивився цю гру. Другий сет Ліза програла вчисту, в третьому теж було 5:2 на користь сербки. Гадав все, через деякий час вмикаю, а там вже 6:5 і матчболи. Не вдалося дотиснути, шкода.
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0
Sit Simurg
Серби все ж таки окупували Загреб ... Жах ...
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0
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