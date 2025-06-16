ФОТО. Футболист встречается с Мисс Вселенная. Девушка неземной красоты

Полузащитник «Атлетико Минейро» Фаусто Вера встречается с Мисс Вселенная Аргентина Альданой Масет.

Хотя футболист не присутствовал на её победе в конкурсе красоты, он поздравил возлюбленную в соцсетях и выразил гордость.

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В ноябре Масет представит Аргентину на конкурсе в Таиланде.

Ранее она поддерживала Веру на трибунах во время чемпионства «Атлетико Минейро» в штате.