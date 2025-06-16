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16 июня 2025, 18:40 |
1189
0

ФОТО. Футболист встречается с Мисс Вселенная. Девушка неземной красоты

Фаусто Вера – большой счастливчик

16 июня 2025, 18:40 |
1189
0
ФОТО. Футболист встречается с Мисс Вселенная. Девушка неземной красоты
Instagram. Альдана Масет

Полузащитник «Атлетико Минейро» Фаусто Вера встречается с Мисс Вселенная Аргентина Альданой Масет.

Хотя футболист не присутствовал на её победе в конкурсе красоты, он поздравил возлюбленную в соцсетях и выразил гордость.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

В ноябре Масет представит Аргентину на конкурсе в Таиланде.

Ранее она поддерживала Веру на трибунах во время чемпионства «Атлетико Минейро» в штате.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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