Другие новости16 июня 2025, 18:40 |
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ФОТО. Футболист встречается с Мисс Вселенная. Девушка неземной красоты
Фаусто Вера – большой счастливчик
16 июня 2025, 18:40 |
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Полузащитник «Атлетико Минейро» Фаусто Вера встречается с Мисс Вселенная Аргентина Альданой Масет.
Хотя футболист не присутствовал на её победе в конкурсе красоты, он поздравил возлюбленную в соцсетях и выразил гордость.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
В ноябре Масет представит Аргентину на конкурсе в Таиланде.
Ранее она поддерживала Веру на трибунах во время чемпионства «Атлетико Минейро» в штате.
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