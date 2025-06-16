ФОТО. Футбольный агент показала свои роскошные формы

Ванда Нара, бывшая жена и агент Мауро Икарди, снова привлекла внимание.

Во время отдыха она опубликовала в Instagram откровенные фото в маленьком купальнике, которые посмотрели более 17 млн подписчиков.

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Также Ванда завела аккаунт на платформе для взрослых OnlyFans с подпиской около 10 долларов и обещает публиковать откровенный контент.

Девушка любит привлекать внимание, и недавно её связывали с защитником «ПСЖ» Ашрафом Хакими.