Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Футбольный агент показала свои роскошные формы
Другие новости
16 июня 2025, 18:27 | Обновлено 16 июня 2025, 18:40
851
0

ФОТО. Футбольный агент показала свои роскошные формы

Ванда Нара и её откровенный отдых

16 июня 2025, 18:27 | Обновлено 16 июня 2025, 18:40
851
0
ФОТО. Футбольный агент показала свои роскошные формы
Instagram. Ванда Нара

Ванда Нара, бывшая жена и агент Мауро Икарди, снова привлекла внимание.

Во время отдыха она опубликовала в Instagram откровенные фото в маленьком купальнике, которые посмотрели более 17 млн подписчиков.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Также Ванда завела аккаунт на платформе для взрослых OnlyFans с подпиской около 10 долларов и обещает публиковать откровенный контент.

Девушка любит привлекать внимание, и недавно её связывали с защитником «ПСЖ» Ашрафом Хакими.

По теме:
ФОТО. Футболист встречается с Мисс Вселенная. Девушка неземной красоты
ФОТО. Гарет Бэйл купит клуб, в котором играет украинский футболист
ФОТО. У футболиста сборной Англии родится вторая пара близнецов
фото девушки Ванда Нара Мауро Икарди Ашраф Хакими lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рой Джонс назвал двух боксеров, которым Усик сейчас не ровня
Бокс | 16 июня 2025, 05:40 3
Рой Джонс назвал двух боксеров, которым Усик сейчас не ровня
Рой Джонс назвал двух боксеров, которым Усик сейчас не ровня

Легендарный боксер назвал двух лучших бойцов современности

«У Украины – амбиции, у Нидерландов – проблемы». УЕФА о матче Евро U-21
Футбол | 16 июня 2025, 17:56 0
«У Украины – амбиции, у Нидерландов – проблемы». УЕФА о матче Евро U-21
«У Украины – амбиции, у Нидерландов – проблемы». УЕФА о матче Евро U-21

Все решится в третьем туре

Лунин заменит одного из лучших киперов в истории. Его хочет топ-клуб
Футбол | 16.06.2025, 08:24
Лунин заменит одного из лучших киперов в истории. Его хочет топ-клуб
Лунин заменит одного из лучших киперов в истории. Его хочет топ-клуб
«Это же надо было умудриться». Экс-игрок Шахтера раскритиковал Бражко
Футбол | 16.06.2025, 14:16
«Это же надо было умудриться». Экс-игрок Шахтера раскритиковал Бражко
«Это же надо было умудриться». Экс-игрок Шахтера раскритиковал Бражко
Унаи МЕЛЬГОСА: «После удаления я спросил у Бражко: что случилось?»
Футбол | 15.06.2025, 22:23
Унаи МЕЛЬГОСА: «После удаления я спросил у Бражко: что случилось?»
Унаи МЕЛЬГОСА: «После удаления я спросил у Бражко: что случилось?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Победа для Украины, ничья для Англии
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Победа для Украины, ничья для Англии
15.06.2025, 21:30
Футбол
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Это величайший боксер, который когда-либо жил»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Это величайший боксер, который когда-либо жил»
15.06.2025, 09:23
Бокс
Луческу назвал звезду сборной Украины, который похож на Месси
Луческу назвал звезду сборной Украины, который похож на Месси
15.06.2025, 08:56 2
Футбол
Таблицы Евро U-21. Дания обыграла Нидерланды. Что теперь нужно Украине?
Таблицы Евро U-21. Дания обыграла Нидерланды. Что теперь нужно Украине?
16.06.2025, 06:23 10
Футбол
37-летняя квалифаер выбила чемпионку AO-2025 и вышла в финал в Лондоне
37-летняя квалифаер выбила чемпионку AO-2025 и вышла в финал в Лондоне
14.06.2025, 17:28 2
Теннис
Магучих и Олислагерс устроили яркое шоу на Диамантовой лиге в Стокгольме
Магучих и Олислагерс устроили яркое шоу на Диамантовой лиге в Стокгольме
15.06.2025, 19:41 6
Другие виды
Энрике обратился к боссам ПСЖ по поводу ситуации с Забарным. Что случилось?
Энрике обратился к боссам ПСЖ по поводу ситуации с Забарным. Что случилось?
16.06.2025, 07:47 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем