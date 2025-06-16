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  4. Александр САПУТИН: «В каждом матче хочу расти как вратарь»
Украина. Премьер лига
16 июня 2025, 18:28 |
98
0

Александр САПУТИН: «В каждом матче хочу расти как вратарь»

Голкипер луганской «Зари» подвел итоги сезона 2024/25

16 июня 2025, 18:28 |
98
0
Александр САПУТИН: «В каждом матче хочу расти как вратарь»
ФК Заря. Александр Сапутин

Сезон 2024/25 луганская «Заря» завершила на седьмом месте в турнирной таблице УПЛ и не смогла пробиться в еврокубки. Вратарь «Зари» Александр Сапутин подвел итоги прошедшего сезона и поделился планами на следующий.

«Как оцениваю прошедший сезон? Прежде всего скажу, что были хорошие матчи, были не очень хорошие. Мы во втором круге очень хорошо шли сначала, потом потеряли очки, которые были важны для нас. И это нам помешало быть как можно выше и бороться за еврокубки. Сами игры складывались для нас хорошо во втором круге, поэтому такие двоякие ощущения. Самое главное, мы не выполнили задачу выйти в еврокубки. Для нас это очень обидно, и в следующем сезоне мы будем стараться изменить это.

Мало матчей на «ноль»? Как говорят, защита начинается с нападения. Когда мы придем к тому, чтобы команда прессинговала, очень хорошо шла вперед, была как одно целое. У нас это все есть, но нам нужно время и мы очень надеемся, что мы используем этот шанс и в следующем сезоне все будет хорошо

Добавляет ли уверенности то, что ты постоянно в составе? Конечно придает. Я хочу играть и каждый матч хочу расти как вратарь. Для меня это очень важно.

Над чем надо работать? Над всем надо работать каждый день. Даже то, что получается хорошо надо все равно улучшать и становиться лучше».

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Александр Сапутин
Сергей Турчак Источник: ФК Заря Луганск
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