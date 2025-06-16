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  4. Шахтер летом рискует потерять трех украинцев. Для клуба это проблема
Украина. Премьер лига
16 июня 2025, 19:48 | Обновлено 16 июня 2025, 20:34
3047
5

Шахтер летом рискует потерять трех украинцев. Для клуба это проблема

Уйти могут не только Судаков и Матвиенко, но и Конопля

16 июня 2025, 19:48 | Обновлено 16 июня 2025, 20:34
3047
5
Шахтер летом рискует потерять трех украинцев. Для клуба это проблема
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Матвиенко

По информации журналиста Виктора Вацко, Шахтер готов продавать своих лидеров, если получит хорошие предложения. Однако клуб осознает, что может быть проблема с лимитом на легионеров.

Шахтер летом может потерять защитника Николая Матвиенко, которого хочет приобрести Бенфика, а также хавбека Георгия Судакова, на которого нацелен Наполи.

Кроме того, не исключен уход защитника Ефима Конопли. Контракт игрока завершается через год, а пока нет оснований думать, что стороны продлят договор.

При этом все потенциальные новички, связанные с новым тренером Ардой Тураной, являются легионерами.

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Шахтер Донецк Георгий Судаков Ефим Конопля Николай Матвиенко трансферы трансферы УПЛ Виктор Вацко
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
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Комментарии 5
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Burevestnik
Матвієнко навряд кому потрібен - кращі його роки пройшли, а його гра з Канадою - це був жах... 
Судакова в Наполі не буде, може хтось інший купить, скоріш ні.
Конопля хоче піти бо легіонери піджимають і жінка...
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+5
Boodya
Бенфіки, Наполі.
Що за страшні слова?😂
В Судакові я не сумніваюсь, залишиться козак допомагати Шахтарю, Матвієнко теж, більш за все в Шахтарі (або точно не Бенфіка, а щось простіше)
Конопля хз
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+4
Pavel_i_CO
І Сундуков і Матвієнко будуть основними в Шахтьорє. А от Конопля хоче злиняти, аби куди 
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+4
Lev5455
якщо гранд Європи хоче Матвієнка, тоді Трубіну потрібно негайно тікати, цей супер захисник дасть жару в команді.
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0
Шлюхтар чемпион лишнехромосомных
Матвиенко максимум Трабзонспор.  Конопля в последнее время тоже деградировал. 
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0
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