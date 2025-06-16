Шахтер летом рискует потерять трех украинцев. Для клуба это проблема
Уйти могут не только Судаков и Матвиенко, но и Конопля
По информации журналиста Виктора Вацко, Шахтер готов продавать своих лидеров, если получит хорошие предложения. Однако клуб осознает, что может быть проблема с лимитом на легионеров.
Шахтер летом может потерять защитника Николая Матвиенко, которого хочет приобрести Бенфика, а также хавбека Георгия Судакова, на которого нацелен Наполи.
Кроме того, не исключен уход защитника Ефима Конопли. Контракт игрока завершается через год, а пока нет оснований думать, что стороны продлят договор.
При этом все потенциальные новички, связанные с новым тренером Ардой Тураной, являются легионерами.
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Судакова в Наполі не буде, може хтось інший купить, скоріш ні.
Конопля хоче піти бо легіонери піджимають і жінка...
Що за страшні слова?😂
В Судакові я не сумніваюсь, залишиться козак допомагати Шахтарю, Матвієнко теж, більш за все в Шахтарі (або точно не Бенфіка, а щось простіше)
Конопля хз