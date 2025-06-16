Шахтер летом рискует потерять трех украинцев. Для клуба это проблема

По информации журналиста Виктора Вацко, Шахтер готов продавать своих лидеров, если получит хорошие предложения. Однако клуб осознает, что может быть проблема с лимитом на легионеров.

Шахтер летом может потерять защитника Николая Матвиенко, которого хочет приобрести Бенфика, а также хавбека Георгия Судакова, на которого нацелен Наполи.

Кроме того, не исключен уход защитника Ефима Конопли. Контракт игрока завершается через год, а пока нет оснований думать, что стороны продлят договор.

При этом все потенциальные новички, связанные с новым тренером Ардой Тураной, являются легионерами.