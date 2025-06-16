ФОТО. У футболиста сборной Англии родится вторая пара близнецов

Джеймс Меддисон и его девушка Кеннеди Алекса объявили о второй паре близнецов.

Пара вместе с 2020 года, в 2021 году у них родился сын Лео, а летом 2023 года после перехода Меддисона в «Тоттенхэм» появились близнецы — Делайла и Роум.

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Сейчас они снова ждут двойню — событие с очень низкой вероятностью, около 1 на 50 000.

Об этом они сообщили в совместном видео в Instagram.

Подписчики и товарищи по команде поздравляют пару.