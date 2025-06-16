Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. У футболиста сборной Англии родится вторая пара близнецов
Другие новости
16 июня 2025, 17:40 | Обновлено 16 июня 2025, 17:41
201
0

ФОТО. У футболиста сборной Англии родится вторая пара близнецов

Джеймс Мэддисон творит чудеса вне футбольного поля

16 июня 2025, 17:40 | Обновлено 16 июня 2025, 17:41
201
0
ФОТО. У футболиста сборной Англии родится вторая пара близнецов
Instagram. Джеймс Мэддисон и его семья

Джеймс Меддисон и его девушка Кеннеди Алекса объявили о второй паре близнецов.

Пара вместе с 2020 года, в 2021 году у них родился сын Лео, а летом 2023 года после перехода Меддисона в «Тоттенхэм» появились близнецы — Делайла и Роум.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Сейчас они снова ждут двойню — событие с очень низкой вероятностью, около 1 на 50 000.

Об этом они сообщили в совместном видео в Instagram.

Подписчики и товарищи по команде поздравляют пару.

По теме:
ФОТО. Дебютант сборной Украины женился. Его избранница – топ
ФОТО. Футболист сборной Бразилии впервые стал отцом
ФОТО. Жена бывшего футболиста сборной Украины разделась на пляже
фото lifestyle Джеймс Мэддисон Тоттенхэм сборная Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу рождение ребенка
Максим Лапченко Источник: The Sun
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывший футболист Реала и киевского Динамо возглавил клуб в Европе
Футбол | 15 июня 2025, 17:45 0
Бывший футболист Реала и киевского Динамо возглавил клуб в Европе
Бывший футболист Реала и киевского Динамо возглавил клуб в Европе

Перица Огненович будет работаь в чемпионате Боснии и Герцеговины

Таблицы Евро U-21. Дания обыграла Нидерланды. Что теперь нужно Украине?
Футбол | 16 июня 2025, 06:23 10
Таблицы Евро U-21. Дания обыграла Нидерланды. Что теперь нужно Украине?
Таблицы Евро U-21. Дания обыграла Нидерланды. Что теперь нужно Украине?

Украина занимает второе место, в матче с Нидерландами устроит даже ничья

Челси – Лос-Анджелес. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира 2025
Футбол | 16.06.2025, 16:02
Челси – Лос-Анджелес. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира 2025
Челси – Лос-Анджелес. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира 2025
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Победа для Украины, ничья для Англии
Футбол | 15.06.2025, 21:30
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Победа для Украины, ничья для Англии
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Победа для Украины, ничья для Англии
Заслуженная победа, но без повода для самодовольства
Футбол | 16.06.2025, 11:05
Заслуженная победа, но без повода для самодовольства
Заслуженная победа, но без повода для самодовольства
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Унаи МЕЛЬГОСА: «После удаления я спросил у Бражко: что случилось?»
Унаи МЕЛЬГОСА: «После удаления я спросил у Бражко: что случилось?»
15.06.2025, 22:23 5
Футбол
Энрике обратился к боссам ПСЖ по поводу ситуации с Забарным. Что случилось?
Энрике обратился к боссам ПСЖ по поводу ситуации с Забарным. Что случилось?
16.06.2025, 07:47 2
Футбол
Лунин заменит одного из лучших киперов в истории. Его хочет топ-клуб
Лунин заменит одного из лучших киперов в истории. Его хочет топ-клуб
16.06.2025, 08:24 3
Футбол
Амбициозный клуб Первой лиги обещает большие премии и хочет в УПЛ
Амбициозный клуб Первой лиги обещает большие премии и хочет в УПЛ
14.06.2025, 19:59
Футбол
Скандал в Стокгольме. Магучих не разрешили перенести высоту в важный момент
Скандал в Стокгольме. Магучих не разрешили перенести высоту в важный момент
15.06.2025, 22:47 5
Другие виды
Победа с неприятным осадком. Сборная Украины U-21 обыграла Финляндию
Победа с неприятным осадком. Сборная Украины U-21 обыграла Финляндию
15.06.2025, 20:56 113
Футбол
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Это величайший боксер, который когда-либо жил»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Это величайший боксер, который когда-либо жил»
15.06.2025, 09:23
Бокс
МЕЙВЕЗЕР – о звезде бокса: «Этот ублюдок – легкая добыча, он ничтожество»
МЕЙВЕЗЕР – о звезде бокса: «Этот ублюдок – легкая добыча, он ничтожество»
16.06.2025, 06:21 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем