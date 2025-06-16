ФОТО. Дебютант сборной Украины женился. Его избранница – топ

23-летний футболист «Александрии» Александр Мартинюк провёл незабываемую неделю.

В товарищеском матче против Новой Зеландии он ярко дебютировал за сборную Украины, отдав победную голевую передачу на Зинченко.

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Его невеста Екатерина первой поздравила его после игры.

Уже в выходные пара сыграла свадьбу, которая поразила гостей эмоциями и атмосферой.

За игрока уже ведут борьбу «Металлист 1925» и «Полесье».