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16 июня 2025, 17:04 | Обновлено 16 июня 2025, 17:27
2158
6

ФОТО. Дебютант сборной Украины женился. Его избранница – топ

Александр Мартынюк взял в жены Екатерину

16 июня 2025, 17:04 | Обновлено 16 июня 2025, 17:27
2158
6
ФОТО. Дебютант сборной Украины женился. Его избранница – топ
Instagram. Александр и Екатерина Мартынюк

23-летний футболист «Александрии» Александр Мартинюк провёл незабываемую неделю.

В товарищеском матче против Новой Зеландии он ярко дебютировал за сборную Украины, отдав победную голевую передачу на Зинченко.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Его невеста Екатерина первой поздравила его после игры.

Уже в выходные пара сыграла свадьбу, которая поразила гостей эмоциями и атмосферой.

За игрока уже ведут борьбу «Металлист 1925» и «Полесье».

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фото свадьба lifestyle Александр Мартынюк сборная Украины по футболу Металлист 1925 Полесье Житомир Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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Шлюхтар чемпион лишнехромосомных
Вместо свадебного платья свадебные трусики
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+3
MaximusOne
Оригінальне весільне вбрання, я ще такого не бачив якщо чесно)
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
30263
... його обраниця - топ... ??? 
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+1
mini.f
Скоро невесты будут присутствовать на свадебной церемонии в одних стрингах - народ должен видеть все прелести фигуры новобрачной. Наличие мозгов - не обязательно...
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0
Bond.v.v.
Чудо в пірьях .
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0
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