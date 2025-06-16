Другие новости16 июня 2025, 17:04 | Обновлено 16 июня 2025, 17:27
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ФОТО. Дебютант сборной Украины женился. Его избранница – топ
Александр Мартынюк взял в жены Екатерину
16 июня 2025, 17:04 | Обновлено 16 июня 2025, 17:27
2158
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23-летний футболист «Александрии» Александр Мартинюк провёл незабываемую неделю.
В товарищеском матче против Новой Зеландии он ярко дебютировал за сборную Украины, отдав победную голевую передачу на Зинченко.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Его невеста Екатерина первой поздравила его после игры.
Уже в выходные пара сыграла свадьбу, которая поразила гостей эмоциями и атмосферой.
За игрока уже ведут борьбу «Металлист 1925» и «Полесье».
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Комментарии 6
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Вместо свадебного платья свадебные трусики
Оригінальне весільне вбрання, я ще такого не бачив якщо чесно)
Показать Скрыть 1 ответ
... його обраниця - топ... ???
Скоро невесты будут присутствовать на свадебной церемонии в одних стрингах - народ должен видеть все прелести фигуры новобрачной. Наличие мозгов - не обязательно...
Чудо в пірьях .
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