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  4. «Я сделал выводы». Бражко прокомментировал красную карточку в матче Евро
Чемпионат Европы
16 июня 2025, 16:59 | Обновлено 16 июня 2025, 17:09
1175
2

«Я сделал выводы». Бражко прокомментировал красную карточку в матче Евро

Хавбек Динамо уверен, что такое не повторится

16 июня 2025, 16:59 | Обновлено 16 июня 2025, 17:09
1175
2
«Я сделал выводы». Бражко прокомментировал красную карточку в матче Евро
УАФ. Владимир Бражко

Хавбек Динамо Владимир Бражко в матче 2-го тура молодежного чемпионата Европы против Финляндии (2:0) получил две желтые карточки и был удален.

Теперь основной игрок Украины U-21 пропустит последний тур, но уверяет, что подобное больше не повторится.

«Был неправ из-за первой желтой карточки, моя ответственность. Выводы сделаны, продолжаем работать дальше. Горжусь командой, которая боролась до конца и выиграла этот матч, что сейчас самое важное».

«Сделаю все, чтобы больше не подвести. Спасибо за поддержку и веру. Она очень много значит для меня», – написал Бражко на странице в Instagram.

В последнем туре Украина сыграет против Нидерландов, для выхода в плей-офф будет достаточно ничьей.

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Владимир Бражко сборная Украины по футболу U-21 Евро-2025 U-21 удаление (красная карточка) Динамо Киев
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 2
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Tarae
А хтось тут дуже хотів бачити його в дорослій збірній... А тут, як виявилося окрім покращення футбольних скілів, йому ще просто треба подорослішати....
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+2
antt
Як говорив колись Кличко, хоч з іншого приводу, він просто "втомився".
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0
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