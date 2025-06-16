«Я сделал выводы». Бражко прокомментировал красную карточку в матче Евро

Хавбек Динамо Владимир Бражко в матче 2-го тура молодежного чемпионата Европы против Финляндии (2:0) получил две желтые карточки и был удален.

Теперь основной игрок Украины U-21 пропустит последний тур, но уверяет, что подобное больше не повторится.

«Был неправ из-за первой желтой карточки, моя ответственность. Выводы сделаны, продолжаем работать дальше. Горжусь командой, которая боролась до конца и выиграла этот матч, что сейчас самое важное».

«Сделаю все, чтобы больше не подвести. Спасибо за поддержку и веру. Она очень много значит для меня», – написал Бражко на странице в Instagram.

В последнем туре Украина сыграет против Нидерландов, для выхода в плей-офф будет достаточно ничьей.