Фаны Атлетико получили тюремный срок. Они «повесили» Винисиуса

Мадридский суд вынес приговор по делу четырех фанатов Атлетико, которые в матче против Реала в Кубке Испании изобразили повешенье форварда Винисиуса Жуниора.

Болельщики сделали манекен, похожий на бразильца, и подвесили его за шею, подписав «Мадрид ненавидит Реал».

Один из участников фанатской группы получил тюремный срок в 22 месяца, еще трое получили срок в 14 месяцев за хейт и угрозы.

Правда, сроки станут условными, если все согласятся пройти курс «равенства и борьбы с дискриминацией в Испании», а также заплатят штраф.

Это не первый подобный случай, связанный с Винисиусом. Ранее за расизм в адрес форварда тюремные сроки получили три болельщика Валенсии.