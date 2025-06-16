Фаны Атлетико получили тюремный срок. Они «повесили» Винисиуса
Суд вынес жесткий приговор в адрес болельщиков
Мадридский суд вынес приговор по делу четырех фанатов Атлетико, которые в матче против Реала в Кубке Испании изобразили повешенье форварда Винисиуса Жуниора.
Болельщики сделали манекен, похожий на бразильца, и подвесили его за шею, подписав «Мадрид ненавидит Реал».
Один из участников фанатской группы получил тюремный срок в 22 месяца, еще трое получили срок в 14 месяцев за хейт и угрозы.
Правда, сроки станут условными, если все согласятся пройти курс «равенства и борьбы с дискриминацией в Испании», а также заплатят штраф.
Это не первый подобный случай, связанный с Винисиусом. Ранее за расизм в адрес форварда тюремные сроки получили три болельщика Валенсии.
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