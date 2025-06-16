ФОТО. Жена бывшего футболиста сборной Украины разделась на пляже

Юлия Федецкая, жена экс-футболиста сборной Украины Артема Федецкого, вновь впечатлила сеть яркими фотографиями.

На этот раз выбрала более провокационный и откровенный стиль.

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На пляже Юлия позировала в купальнике с вырезами, подчёркивая фигуру.

Артем и Юлия вместе почти 20 лет, воспитывают двух сыновей — Андриана (14) и Дамиана (1).