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16 июня 2025, 14:30 | Обновлено 16 июня 2025, 14:36
568
1

ФОТО. Жена бывшего футболиста сборной Украины разделась на пляже

Юлия Федецкая пребывает в роскошной форме

16 июня 2025, 14:30 | Обновлено 16 июня 2025, 14:36
568
1
ФОТО. Жена бывшего футболиста сборной Украины разделась на пляже
Instagram. Юлия Федецкая

Юлия Федецкая, жена экс-футболиста сборной Украины Артема Федецкого, вновь впечатлила сеть яркими фотографиями.

На этот раз выбрала более провокационный и откровенный стиль.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

На пляже Юлия позировала в купальнике с вырезами, подчёркивая фигуру.

Артем и Юлия вместе почти 20 лет, воспитывают двух сыновей — Андриана (14) и Дамиана (1).

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фото девушки Артем Федецкий сборная Украины по футболу lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
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