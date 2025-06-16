Другие новости16 июня 2025, 14:30 | Обновлено 16 июня 2025, 14:36
568
1
ФОТО. Жена бывшего футболиста сборной Украины разделась на пляже
Юлия Федецкая пребывает в роскошной форме
16 июня 2025, 14:30 | Обновлено 16 июня 2025, 14:36
568
1
Юлия Федецкая, жена экс-футболиста сборной Украины Артема Федецкого, вновь впечатлила сеть яркими фотографиями.
На этот раз выбрала более провокационный и откровенный стиль.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
На пляже Юлия позировала в купальнике с вырезами, подчёркивая фигуру.
Артем и Юлия вместе почти 20 лет, воспитывают двух сыновей — Андриана (14) и Дамиана (1).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Другие виды | 15 июня 2025, 19:41 5
Украинская спортсменка заняла второе место с результатом 1.99 метра
Футбол | 16 июня 2025, 11:29 7
Тарас Михавко привлекает внимание «Порту», «Бенфики» и «Спортинга»
Футбол | 15.06.2025, 17:45
Футбол | 16.06.2025, 13:50
Футбол | 15.06.2025, 22:23
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
жах
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.06.2025, 11:00 5
15.06.2025, 20:56 117
15.06.2025, 08:24 3
15.06.2025, 00:05
14.06.2025, 09:21 4
15.06.2025, 21:30