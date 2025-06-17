Команда Луческу, Гвардиолы и Баджо приказала долго жить

«Уберите этот чертов фиолетовый диван», – с такими словами в 2014-м собственник английского «Лидса», итальянский миллионер Массимо Челлино гневно обратился к своей свите. Чертов диван, никого не трогая, мирно себе стоял в ложе стадиона «Элланд Роуд».

Чертов фиолетовый диван и дальше остался стоять в ложе арены, на которой свои домашние поединки проводит «Лидс Юнайтед». А вот «Лидс Юнайтед» тогда лишился своего тренера.

Как оказалось впоследствии, Массимо Челлино не был силен в английском. Его произношение, скажем так, хромало. По словам самого Челлино, «я вымолвил «couch» (диван), а им послышалось «coach» (тренер).

Так или иначе, вместо дивана был уволен тренер. И пару дней босс «Лидса» об этом – ни слуху, ни духу. До тех пор, пока кто-то из его свиты робко не поинтересовался у патрона – «Так кто же будет тренировать команду»? Дон Массимо оказался в прострации.

И это еще не самое страшное. Более страшное для него началось чуть позже, когда против босса взбунтовались болельщики «Лидса». Довелось вмешиваться полиции. Путавшего английские слова итальянского миллионера вывозили со стадиона на полицейской машине. Дабы не случилось чего.

Итальянский миллионер Массимо Челлино пробыл боссом «Лидс Юнайтед» до 2017 года.

Getty Images/Global Images Ukraine. Массимо Челлино празднует гол Лидса

Кстати, число 17 – его самое нелюбимое. В разы нелюбимее числа 13. В заявке «Лидса» был вратарь, осмелившийся родиться 17 мая. Челлино вывел этого негодяя из заявки, заявив, что «Это число приносит несчастье». И в дальнейшем, то есть, пока Массимо являлся собственником «Лидса», клуб не покупал игроков, родившихся 17-го числа.

И вот в 2017 году итальянский миллионер Массимо Челлино стал собственником одного из старейших клубов Италии – «Брешии».

В этом случае подменять слова или понятия было ни к чему. Челлино не нужно было убирать диван. Он убирал тренеров.

За первый сезон (в серии В) под предводительством Челлино в «Брешии» меняется четыре тренера.

Однако, справедливости ради, нужно отметить и то, что с легкой руки Массимо был наконец-то реставрирован старый стадион «ласточек» – «Марио Ригамонти».

А еще Челлино не пожалел денег на приличных футболистов. И в сезоне 2018/2019 «Брешия» заняла первое место в серии В и вернулась в элиту итальянского футбола.

Однако, в элите итальянского футбола «Брешия» продержалась всего сезон. И на протяжении того одного сезона Массимо Челлино четыре раза менял тренеров. Увы, эти диванные (извините, тренерские) пертурбации ни к чему хорошему не привели. Команда заняла предпоследнее место и вернулась в серию В.

В том первом сезоне после понижения Челлино превзошел себя: командой руководили аж пять тренеров, причем один из них это делал дважды.

«Брешия» уже не претендовала на возвращение в элиту. Не до жиру. Быть бы живу. Но и этого не получилось. По итогам недавно завершившегося сезона «Брешия» опустилась в серию С. Но на этом беды клуба из 114-летней историей не закончились.

Фактически, «Брешия» удержалась в серии В, однако решением национальной ассоциации с клуба было снято четыре очка. За неуплату долгов и налогов. Эти минус четыре балла и предопределили вылет «ласточек» в третий дивизион итальянского футбола.

Но в следующем сезоне в серии С «Брешии» не будет. Она там была бы, если Челлино оплатил долги – порядка трех миллионов евро. Но Массимо заупрямился. Дескать, это козни федерации и происки недоброжелателей.

Во многом Челлино так поступил из-за трений с болельщиками. Не любят они его. Мягко говоря. На один из домашних поединков «Брешии» они заявились лишь к 17-й минуте, прозрачно намекая клубному боссу на его странности.

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Челлино заявил, что никогда больше не явится в Брешию. Даже для того, чтобы выпить чашку кофе, не говоря уже о том, чтобы заниматься делами тамошнего клуба.

Массимо запустил процедуру банкротства «Брешии», чем поставил на уши болельщиков команды. Да и бывшего тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби, родившегося именно в этом городке. «Он не заслуживает ни одного доброго слова в свой адрес», - так прокомментировал Де Дзерби решение Челлино о банкротстве клуба.

Кстати, на этом банкротстве Челлино потеряет больше, нежели те три миллиона евро, которые он мог заплатить в пользу погашения долга. Если бы Массимо устроил распродажу футболистов или попросту выставил клуб на продажу, то на этом не оказался бы в убытке. Но он решил так, как решил. Сгорел сарай, гори и хата. «Это трагический эпизод для клуба, но нельзя во всем винить только меня», - вот так подытожил свое пребывание во главе «Брешии» Массимо Челлино.

Кстати, с Брешией связан еще один бывший наставник «Шахтера» - Мирча Луческу. Румынский специалист возглавлял команду с 1991 по 1996 год. Под руководством Луческу «ласточки» играли сначала в серии В (выиграли ее), а затем в элитном дивизионе.

А еще в этой команде играл знаковый для «Шахтера» футболист – бразилец Матузалем.

Там играли и звезды еще более яркие. Как, например, Роберто Баджо. Или Хосеп Гвардиола. Или Георге Хаджи. Или Андреа Пирло. Или Лука Тони. Или Марио Балотелли. Да разве всех упомнишь?

Хотя теперь придется лишь вспоминать.