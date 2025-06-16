ОФИЦИАЛЬНО. Нереализованный талант. Воспитанник Барсы перешел в Сельту

22-летний полузащитник Илайш Мориба официально стал полноценным футболистом испанского клуба «Сельта».

«Кельты» выкупили контракт игрока у «РБ Лейпциг» и заключили соглашение с полузащитником на четыре года – до лета 2029 года.

Илайш в течение сезона 2024/25 выступал за «Сельту» на правах аренды. За один год в клубе футболисту удалось сыграть 35 матчей, в которых игрок забил один мяч и отдал два ассиста.

Мориба – воспитанник «Барселоны», который имеет в своем активе 18 поединков за каталонцев. К тому же Илайш оформил четыре результативных действия за «блаугранас» (один гол и три ассиста).

Закрепиться в «Барселоне» у молодого игрока не получилось, поэтому Мориба попрощался с клубом и перебрался в «РБ Лейпциг».

Интересно, что и в немецком клубе у полузащитника ничего не сложилось, как результат, Мориба вечно находился в арендах («Валенсия», «Хетафе»).

𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 📣 Ilaix Moriba, 𝐜𝐞𝐥𝐞𝐬𝐭𝐞 ata 2029.



O RC Celta executa a opción de compra, tras un grande esforzo por ambas partes, para que Ilaix continúe na súa casa.



Seguimos construíndo XUNTOS, @IlaixMK! 👏🩵 — RC Celta (@RCCelta) June 15, 2025