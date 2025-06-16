Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Нереализованный талант. Воспитанник Барсы перешел в Сельту
Испания
16 июня 2025, 14:03 | Обновлено 16 июня 2025, 14:04
389
0

ОФИЦИАЛЬНО. Нереализованный талант. Воспитанник Барсы перешел в Сельту

Илайш Мориба окончательно останется в Ла Лиге

16 июня 2025, 14:03 | Обновлено 16 июня 2025, 14:04
389
0
ОФИЦИАЛЬНО. Нереализованный талант. Воспитанник Барсы перешел в Сельту
Getty Images/Global Images Ukraine. Илайш Мориба

22-летний полузащитник Илайш Мориба официально стал полноценным футболистом испанского клуба «Сельта».

«Кельты» выкупили контракт игрока у «РБ Лейпциг» и заключили соглашение с полузащитником на четыре года – до лета 2029 года.

Илайш в течение сезона 2024/25 выступал за «Сельту» на правах аренды. За один год в клубе футболисту удалось сыграть 35 матчей, в которых игрок забил один мяч и отдал два ассиста.

Мориба – воспитанник «Барселоны», который имеет в своем активе 18 поединков за каталонцев. К тому же Илайш оформил четыре результативных действия за «блаугранас» (один гол и три ассиста).

Закрепиться в «Барселоне» у молодого игрока не получилось, поэтому Мориба попрощался с клубом и перебрался в «РБ Лейпциг».

Интересно, что и в немецком клубе у полузащитника ничего не сложилось, как результат, Мориба вечно находился в арендах («Валенсия», «Хетафе»).

По теме:
ФОТО. Реал Мадрид представил гостевую форму на сезон 2025/26
ПСЖ обошел Барселону по количеству голов в 2025 году
Кто выйдет в элиту? В Испании прошел первый матч финала плей-офф за Ла Лигу
Илайш Мориба Сельта чемпионат Испании по футболу Ла Лига РБ Лейпциг
Андрей Витренко Источник: ФК Сельта
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Победа с неприятным осадком. Сборная Украины U-21 обыграла Финляндию
Футбол | 15 июня 2025, 20:56 117
Победа с неприятным осадком. Сборная Украины U-21 обыграла Финляндию
Победа с неприятным осадком. Сборная Украины U-21 обыграла Финляндию

Команда Унаи Мельгосы одержала первую победу на чемпионате Европы

Три самых молодых тренера УПЛ в истории. Кто они и чего добились?
Футбол | 16 июня 2025, 13:32 0
Три самых молодых тренера УПЛ в истории. Кто они и чего добились?
Три самых молодых тренера УПЛ в истории. Кто они и чего добились?

В когорту к отечественным специалистам затесался и один иностранный…

Таблицы Евро U-21. Дания обыграла Нидерланды. Что теперь нужно Украине?
Футбол | 16.06.2025, 06:23
Таблицы Евро U-21. Дания обыграла Нидерланды. Что теперь нужно Украине?
Таблицы Евро U-21. Дания обыграла Нидерланды. Что теперь нужно Украине?
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Победа для Украины, ничья для Англии
Футбол | 15.06.2025, 21:30
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Победа для Украины, ничья для Англии
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Победа для Украины, ничья для Англии
В ожидании жеребьевки. Динамо Киев вскоре узнает соперников в отборе к ЛЧ
Футбол | 16.06.2025, 06:35
В ожидании жеребьевки. Динамо Киев вскоре узнает соперников в отборе к ЛЧ
В ожидании жеребьевки. Динамо Киев вскоре узнает соперников в отборе к ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Амбициозный клуб Первой лиги обещает большие премии и хочет в УПЛ
Амбициозный клуб Первой лиги обещает большие премии и хочет в УПЛ
14.06.2025, 19:59
Футбол
Турнирная таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после двух побед?
Турнирная таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после двух побед?
14.06.2025, 11:00 5
Волейбол
Бывший футболист Реала и киевского Динамо возглавил клуб в Европе
Бывший футболист Реала и киевского Динамо возглавил клуб в Европе
15.06.2025, 17:45
Футбол
Реал принял особое решение по Лунину. Он может уже не возвращаться
Реал принял особое решение по Лунину. Он может уже не возвращаться
15.06.2025, 00:05
Футбол
Карл ФРОЧ: «Забудь об этом, Дюбуа тебя к черту уничтожит. Ты боишься»
Карл ФРОЧ: «Забудь об этом, Дюбуа тебя к черту уничтожит. Ты боишься»
14.06.2025, 09:21 4
Бокс
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Это величайший боксер, который когда-либо жил»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Это величайший боксер, который когда-либо жил»
15.06.2025, 09:23
Бокс
Федецкий назвал точный счет матча Финляндия – Украина на Евро-2025
Федецкий назвал точный счет матча Финляндия – Украина на Евро-2025
15.06.2025, 09:12 1
Футбол
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Тебя забыл спросить, на каком языке мне разговаривать»
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Тебя забыл спросить, на каком языке мне разговаривать»
15.06.2025, 13:42 40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем