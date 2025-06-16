ОФИЦИАЛЬНО. Нереализованный талант. Воспитанник Барсы перешел в Сельту
Илайш Мориба окончательно останется в Ла Лиге
22-летний полузащитник Илайш Мориба официально стал полноценным футболистом испанского клуба «Сельта».
«Кельты» выкупили контракт игрока у «РБ Лейпциг» и заключили соглашение с полузащитником на четыре года – до лета 2029 года.
Илайш в течение сезона 2024/25 выступал за «Сельту» на правах аренды. За один год в клубе футболисту удалось сыграть 35 матчей, в которых игрок забил один мяч и отдал два ассиста.
Мориба – воспитанник «Барселоны», который имеет в своем активе 18 поединков за каталонцев. К тому же Илайш оформил четыре результативных действия за «блаугранас» (один гол и три ассиста).
Закрепиться в «Барселоне» у молодого игрока не получилось, поэтому Мориба попрощался с клубом и перебрался в «РБ Лейпциг».
Интересно, что и в немецком клубе у полузащитника ничего не сложилось, как результат, Мориба вечно находился в арендах («Валенсия», «Хетафе»).
𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 📣 Ilaix Moriba, 𝐜𝐞𝐥𝐞𝐬𝐭𝐞 ata 2029.— RC Celta (@RCCelta) June 15, 2025
O RC Celta executa a opción de compra, tras un grande esforzo por ambas partes, para que Ilaix continúe na súa casa.
Seguimos construíndo XUNTOS, @IlaixMK! 👏
𝐎 𝟔 𝐞́ 𝐝𝐞 𝐓𝐞𝐢𝐬 🇬🇳 @IlaixMK pic.twitter.com/MsBB89Pnpe— RC Celta (@RCCelta) June 15, 2025
A túa casa 🐘 pic.twitter.com/to7n3cNCdy— RC Celta (@RCCelta) June 15, 2025
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