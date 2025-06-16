Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Когда в последний раз Бавария забивала 10 голов в одном матче?
Германия
16 июня 2025, 12:37 |
293
0

Когда в последний раз Бавария забивала 10 голов в одном матче?

Окленд стал первым после Анортосиса на международной арене, пропустившего 10 голов от Баварии

16 июня 2025, 12:37 |
293
0
Когда в последний раз Бавария забивала 10 голов в одном матче?
ФК Бавария

В первом матче Клубного чемпионата мира Бавария победила Окленд Сити со счетом 10:0.

Это уже не первый раз в истории мюнхенцев, когда они забивают 10+ голов в одном матче.

На международной арене подобный случай произошел лишь во второй раз. Первый имел место в 1983 году, когда в рамках Кубка УЕФА Бавария победила кипрский Анортосис со счетом 10:0.

Матчи Баварии, в которых она забила 10+ голов:

  • 1997: Кубок Германии, Вальдберг – Бавария 1:16
  • 2021: Кубок Германии, Бремер – Бавария 0:12
  • 1948: Оберлига Юг, Бавария – Виктория 11:0
  • 1971: Бундеслига, Бавария – Боруссия Дортмунд 11:1
  • 1964: Региональная лига Юг, Бавария – Дармштадт 10:0
  • 1965: Региональная лига Юг, Эммендинген – Бавария 0:10
  • 1976: Кубок Германии, Ганновер II – Бавария 0:10
  • 1983: Кубок УЕФА, Бавария – Анортосис 10:0
  • 2025: Клубный чемпионат мира, Бавария – Окленд Сити 10:0
  • 1964: Региональная лига Юг, Фрайбургер – Бавария 2:11
  • 1989: Кубок Германии, Блау-Вайс 11:2
  • 1977: Кубок Германии, Бавария – Унтербойгинген 10:1
  • 1979: Кубок Германии, Остринген – Бавария 1:10
По теме:
Впервые с 2012 года бразильская команда не проиграла европейской на КЧМ
ПСЖ и Атлетико отличились интересными статистическими достижениями
Футболист Реала хочет выиграть КЧМ, а потом уйдет в Саудовскую Аравию
Бавария клубный чемпионат мира по футболу Окленд Сити статистика чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Дмитрий Вус Источник: Transfermarkt
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывший футболист Реала и киевского Динамо возглавил клуб в Европе
Футбол | 15 июня 2025, 17:45 0
Бывший футболист Реала и киевского Динамо возглавил клуб в Европе
Бывший футболист Реала и киевского Динамо возглавил клуб в Европе

Перица Огненович будет работаь в чемпионате Боснии и Герцеговины

Барселона попросила ФИФА взять ее на Клубный чемпионат мира
Футбол | 15 июня 2025, 16:01 15
Барселона попросила ФИФА взять ее на Клубный чемпионат мира
Барселона попросила ФИФА взять ее на Клубный чемпионат мира

Каталонский клуб хотел заменить мексиканский «Леон» и приехать в США

Скандал в Стокгольме. Магучих не разрешили перенести высоту в важный момент
Другие виды | 15.06.2025, 22:47
Скандал в Стокгольме. Магучих не разрешили перенести высоту в важный момент
Скандал в Стокгольме. Магучих не разрешили перенести высоту в важный момент
В ожидании жеребьевки. Динамо Киев вскоре узнает соперников в отборе к ЛЧ
Футбол | 16.06.2025, 06:35
В ожидании жеребьевки. Динамо Киев вскоре узнает соперников в отборе к ЛЧ
В ожидании жеребьевки. Динамо Киев вскоре узнает соперников в отборе к ЛЧ
ОФИЦИАЛЬНО. Знаменитый клуб УПЛ попрощался со своим тренером
Футбол | 16.06.2025, 12:47
ОФИЦИАЛЬНО. Знаменитый клуб УПЛ попрощался со своим тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Знаменитый клуб УПЛ попрощался со своим тренером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Победа для Украины, ничья для Англии
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Победа для Украины, ничья для Англии
15.06.2025, 21:30
Футбол
Таблицы Евро U-21. Дания обыграла Нидерланды. Что теперь нужно Украине?
Таблицы Евро U-21. Дания обыграла Нидерланды. Что теперь нужно Украине?
16.06.2025, 06:23 10
Футбол
МИЛЕВСКИЙ: «Ему рано тренировать сборную Украины. Почему-то не получается»
МИЛЕВСКИЙ: «Ему рано тренировать сборную Украины. Почему-то не получается»
15.06.2025, 08:24 3
Футбол
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Тебя забыл спросить, на каком языке мне разговаривать»
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Тебя забыл спросить, на каком языке мне разговаривать»
15.06.2025, 13:42 40
Футбол
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после игры с Бразилией?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после игры с Бразилией?
14.06.2025, 19:12 5
Волейбол
Федецкий назвал точный счет матча Финляндия – Украина на Евро-2025
Федецкий назвал точный счет матча Финляндия – Украина на Евро-2025
15.06.2025, 09:12 1
Футбол
Победа с неприятным осадком. Сборная Украины U-21 обыграла Финляндию
Победа с неприятным осадком. Сборная Украины U-21 обыграла Финляндию
15.06.2025, 20:56 117
Футбол
Амбициозный клуб Первой лиги обещает большие премии и хочет в УПЛ
Амбициозный клуб Первой лиги обещает большие премии и хочет в УПЛ
14.06.2025, 19:59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем