Германия16 июня 2025, 12:37 |
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Когда в последний раз Бавария забивала 10 голов в одном матче?
Окленд стал первым после Анортосиса на международной арене, пропустившего 10 голов от Баварии
16 июня 2025, 12:37 |
293
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В первом матче Клубного чемпионата мира Бавария победила Окленд Сити со счетом 10:0.
Это уже не первый раз в истории мюнхенцев, когда они забивают 10+ голов в одном матче.
На международной арене подобный случай произошел лишь во второй раз. Первый имел место в 1983 году, когда в рамках Кубка УЕФА Бавария победила кипрский Анортосис со счетом 10:0.
Матчи Баварии, в которых она забила 10+ голов:
- 1997: Кубок Германии, Вальдберг – Бавария 1:16
- 2021: Кубок Германии, Бремер – Бавария 0:12
- 1948: Оберлига Юг, Бавария – Виктория 11:0
- 1971: Бундеслига, Бавария – Боруссия Дортмунд 11:1
- 1964: Региональная лига Юг, Бавария – Дармштадт 10:0
- 1965: Региональная лига Юг, Эммендинген – Бавария 0:10
- 1976: Кубок Германии, Ганновер II – Бавария 0:10
- 1983: Кубок УЕФА, Бавария – Анортосис 10:0
- 2025: Клубный чемпионат мира, Бавария – Окленд Сити 10:0
- 1964: Региональная лига Юг, Фрайбургер – Бавария 2:11
- 1989: Кубок Германии, Блау-Вайс 11:2
- 1977: Кубок Германии, Бавария – Унтербойгинген 10:1
- 1979: Кубок Германии, Остринген – Бавария 1:10
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