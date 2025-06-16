Когда в последний раз Бавария забивала 10 голов в одном матче?

В первом матче Клубного чемпионата мира Бавария победила Окленд Сити со счетом 10:0.

Это уже не первый раз в истории мюнхенцев, когда они забивают 10+ голов в одном матче.

На международной арене подобный случай произошел лишь во второй раз. Первый имел место в 1983 году, когда в рамках Кубка УЕФА Бавария победила кипрский Анортосис со счетом 10:0.

Матчи Баварии, в которых она забила 10+ голов: