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  4. Кварцяный рассказал, почему Ванату будет тяжело играть в чемпионате Англии
Украина. Премьер лига
16 июня 2025, 13:54 |
559
0

Кварцяный рассказал, почему Ванату будет тяжело играть в чемпионате Англии

Известный украинский тренер прокомментировал потенциальный переход форварда

16 июня 2025, 13:54 |
559
0
Кварцяный рассказал, почему Ванату будет тяжело играть в чемпионате Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Украинский тренер Виталий Кварцяный поделился мнением о возможном переходе форварда киевского «Динамо» Владислава Ваната в чемпионат Англии:

– Сейчас в прессе много разговоров, что Ванатом интересуются «Арсенал», «Манчестер Юнайтед». Он потянет уровень АПЛ?

– Хочу обратить внимание, что в АПЛ нападающие в основном высокого роста. Да, были исключения в виде Агуэро и Руни, но они отлично ощущали верхнюю точку и прекрасно играли головой. У Ваната рост 181, поэтому ему будет тяжело в Англии. Если футболист не мощный, то он должен владеть дриблингом, а Ванат им полноценно не владеет.

Есть пример Русина. Он неплохо смотрелся в нашем чемпионате, однако в Англии заиграть не смог. Я сразу сказал, что ему там нечего делать. Ванат выше его, но все равно роста недостаточно. Чтобы играть в Англии, нужно быть питбультерьером и такой махиной, как Джеко.

Но Ванат – резкий, быстрый, нестандартный футболист и, что очень важно – всегда нацелен на ворота. Поэтому почему бы ему не попробовать свои силы в Англии, но легко ему точно не будет, – предостерег Кварцяный.

В сезоне 2024/25 Ванат провел 45 матчей на клубном уровне, в которых забил 21 гол и отдал девять результативных передач. 23-летний футболист стал лучшим бомбардиром Украинской Премьер-лиги.

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Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Динамо Киев Владислав Ванат Виталий Кварцяный трансферы трансферы АПЛ
Николай Титюк Источник: BLIK
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