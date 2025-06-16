Марта Костюк – Эмма Наварро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 июня украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 26) начнет выступления на травяном турнире WTA 500 в Берлине, Германия.

В первом раунде украинка сыграет против девятой ракетки мира Эммы Наварро из США. Поединок состоится первым запуском на корте имени Штеффи Граф. Ориентировочное время начала матча – 12:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Эммы.

Победительница противостояния во втором круге поборется либо против Паулы Бадосы, либо против Евы Лис.

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА