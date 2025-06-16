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  4. Марта Костюк – Эмма Наварро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
16 июня 2025, 11:20 |
101
0

Марта Костюк – Эмма Наварро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 500 в Берлине

16 июня 2025, 11:20 |
101
0
Марта Костюк – Эмма Наварро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Марта Костюк

16 июня украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 26) начнет выступления на травяном турнире WTA 500 в Берлине, Германия.

В первом раунде украинка сыграет против девятой ракетки мира Эммы Наварро из США. Поединок состоится первым запуском на корте имени Штеффи Граф. Ориентировочное время начала матча – 12:30 по Киеву.

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Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Эммы.

Победительница противостояния во втором круге поборется либо против Паулы Бадосы, либо против Евы Лис.

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

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Марта Костюк Эмма Наварро смотреть онлайн WTA Берлин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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