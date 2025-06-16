Даяна Ястремская – Ольга Данилович. Прогноз на матч WTA 250 в Ноттингеме

16 июня, в первом круге травяного турнира в Ноттингеме между собой сыграют Даяна Ястремская (WTA 45) и Ольга Данилович (WTA 38).

Старт встречи запланирован на 13:00 по киевскому времени.

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Даяна Ястремская

Украинская спортсменка в текущем сезоне играет с переменным успехом, на ее счету 17 побед при 12 поражениях. На последнем Ролан Гаррос Ястремская дошла до третьего круга, где уступила «нейтралке» Самсоновой. Когда у Даяны идет игра, не имеет значения, кто находится по ту сторону корта, тяжело будет любой сопернице, но пытаясь действовать в доминирующем стиле, спортсменка много ошибается.

Ястремская может выстрелить хорошим результатом, однако, ей важно почувствовать уверенность, победа в предстоящем матче будет важна в психологическом плане.

Месяц назад украинка бурно отпраздновала свой 25-й день рождения, чем активно делилась в соцсетях. Теперь пришло время показать, что на корте она тоже многое умеет, а это действительно так. Изначально Даяна должна была играть против Мертенс, но бельгийка снялась с турнира, на фоне успеха в Гертогенбос, где она взяла титул.

Ольга Данилович

Не впечатляет стабильностью и сербская теннисистка, она выиграла один турнир, но это был челленджер, многие спортсменки ее рейтингом уже не играют на соревнованиях подобной категории. Также Данилович играла в финале Руана, где уступила украинке Элине Свитолиной.

Хорошо себя проявила спортсменка и на Открытом чемпионате Австралии, там она дошла до четвертого круга, уступив Бадосе. Как и Ястремская, сербка на последнем Ролан Гаррос сумела добраться до третьего круга, там она без особых шансов проиграла лидеру мирового рейтинга Арине Соболенко.

Данилович неплохо смотрелась на грунте, а вот турниров на траве она пытается избегать, играет мало на этом покрытии, хотя такая картина у большинства теннисисток.

Личные встречи

Теннисистки не пересекались на взрослом уровне, но при этом играли 9 лет назад в юниорах, тогда на Уимблдоне Ястремская выиграла в двух сетах, и даже смогла дойти до финала.

Прогноз

Один из тех случаев, когда букмекеры не рискнули выделить фаворита, предлагая идентичные коэффициенты на победу каждой из спортсменок. Встречаются две крепкие и непредсказуемые теннисистки.

Я думаю, многое будет зависеть от Ястремской, она постарается играть первым номером, но важно меньше ошибаться. Поставлю здесь на чистую победу украинки за 1,92.