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  4. Марта Костюк – Эмма Наварро. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Берлине
WTA
16 июня 2025, 10:20 |
456
1

Марта Костюк – Эмма Наварро. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Берлине

Поединок состоится 16 июня и начнется ориентировочно в 12:30 по Киеву

16 июня 2025, 10:20 |
456
1
Марта Костюк – Эмма Наварро. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Берлине
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

16 июня, в первом круге теннисного турнира в Берлине, свою встречу проведут Марта Костюк (WTA 26) и Эмма Наварро (WTA 10).

Матч начнется в 12:30 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Марта Костюк

Украинская спортсменка проводит текущий сезон ниже своих возможностей, дальше четвертьфинала она нигде не заходила. Костюк хорошо смотрелась на грунтовых турнирах в Мадриде, где она дошла до четвертьфинала и Риме, тут она добралась до четвертого круга, в обоих случаях ее останавливала первая ракетка мира, «нейтралка» Арина Соболенко, но Марта уступала в упорной борьбе.

Неудачно отыграла спортсменка на Ролан Гаррос, где проиграла в первом круге чешке Саре Бейлек – 3:6, 1:6. Траву нельзя назвать коронным покрытием для Костюк, она сыграет на нем первый матч в сезоне. В прошлом году было всего две победы в пяти встречах на травяных кортах.

В матчах против Соболенко, украинка показала, что способна играть на равных с лидером мирового рейтинга, потенциал есть, а вот стабильности не хватает.

Эмма Наварро

Не самый яркий сезон проводит и американская теннисистка, ведь на ее счету 18 побед в 32 встречах, явно не те показатели, которая должна показывать спортсменка из топ-10. Наварро выиграла в этом году один турнир в Мексике, хотя она была первой сеяной, поэтому, ей просто удалось подтвердить статус фаворита.

Теннисистка уже попробовала свои силы в этом году, на турнире в Лондоне она в тяжелом матче одолела бразильянку Хаддад Майю – 1:6, 7:6, 6:3, во второй партии пришлось отыграть один матчбол. В четвертьфинале Наварро уступила другой американке Аманде Анисимовой – 3:6, 3:6. По игре и результатам видно, что спортсменка находится не в лучшей своей форме.

Личные встречи

Как показывает статистика, теннисистки играли между собой дважды, оба матча состоялись в прошлом году, на харде, счет 2:0 в пользу Наварро, хотя Костюк оказала серьезное сопротивление.

Прогноз

Это сложный жребий для обеих спортсменок, которые находятся не в лучшей форме. Небольшим фаворитом считается американка, все-таки она расположена выше в рейтинге.

Жду от теннисисток сложного и непредсказуемого матча, можно ждать любого исхода, ставлю на тотал больше 20,5 геймов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,70.

Прогноз Sport.ua
Марта Костюк
16.06.2025 -
12:30
Эмма Наварро
Тотал больше 20.5 1.70 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

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Марта Костюк Эмма Наварро WTA Берлин прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Олександр Науменко
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