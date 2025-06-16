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Украина. Премьер лига
16 июня 2025, 13:29 | Обновлено 16 июня 2025, 13:34
726
1

Идут переговоры. Клуб УПЛ может продать голкипера в Шотландию

Евгений Кучеренко может перебраться из ЛНЗ в «Данди Юнайтед»

16 июня 2025, 13:29 | Обновлено 16 июня 2025, 13:34
726
1
Идут переговоры. Клуб УПЛ может продать голкипера в Шотландию
ФК ЛНЗ Черкасы. Евгений Кучеренко

Черкасский ЛНЗ может остаться без голкипера во время летнего трансферного окна – об этом сообщил источник ТаТоТаке.

В услугах Евгений Кучеренко заинтересован футбольный клуб «Данди Юнайтед», который выступает в чемпионате Шотландии. На данный момент стороны ведут переговоры о полноценном трансфере 25-летнего футболиста.

ЛНЗ готов отпустить своего вратаря в шотландский клуб, судьба этого перехода зависит от суммы, которую предложит «Данди Юнайтед».

В нынешнем сезоне Кучеренко провел 29 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 37 голов, в восьми случаях сумев сохранить ворота в неприкосновенности.

Контракт голкипера с черкасским коллективом заканчивается в декабре 2027 года. Ориентировочная стоимость украинского вратаря составляет 400 тысяч евро.

Стоит отметить, что «Данди Юнайтед» занял четвертое место по итогам сезона 2024/25 в чемпионате Шотландии и завоевал путевку в Лигу конференций.

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ЛНЗ Черкассы Евгений Кучеренко чемпионат Шотландии по футболу Данди Юнайтед ТаТоТаке трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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Mark4854590
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