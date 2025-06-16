Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наставник Бенфики: «Он может перейти в Реал, но нужно договориться»
Клубный чемпионат мира
16 июня 2025, 10:49 |
816
0

Наставник Бенфики: «Он может перейти в Реал, но нужно договориться»

Бруну Лаже ответил на вопросы журналистов накануне матча КЧМ «Бенфика» – «Бока Хуниорс»

16 июня 2025, 10:49 |
816
0
Наставник Бенфики: «Он может перейти в Реал, но нужно договориться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Лаже

17 июня состоится матч первого тура группы C Клубного чемпионата мира, в котором сойдутся португальская «Бенфика» и аргентинский клуб «Бока Хуниорс».

Накануне этого противостояния главный тренер лиссабонского коллектива Бруну Лаже поделился своими ожиданиями:

– Насколько важно для вас участие в клубном чемпионате мира и каковы ваши перспективы относительно будущей игры?

– Находиться здесь – огромное удовольствие, и мы намерены провести отличный матч и выиграть нашу первую игру в этом турнире.

– Готов ли Альваро Каррерас перейти в мадридский «Реал»?

– Сначала должно быть предложение, а потом «Бенфика» должна достичь соглашения. Он может перейти в «Реал», но нужно договориться. Я уверен, что любой игрок «Бенфики» с такой игрой, как у Альваро, сможет выступать за любую команду мира. Он не будет первым игроком, который покинет нас и обоснуется в европейском клубе.

– «Бавария» выиграла со счетом 10:0, насколько важной ли будет игра с «Бока Хуниорс»?

– Да, это важно. Мы играем в коротком соревновании с тремя играми, как на чемпионате мира. Это важная игра. Мы знаем соперника, проанализировали эту команду и попробуем победить. Это жесткая команда.

Наш подход к этому трофею должен быть очень похож на те матчи, когда футболисты играют за свои национальные сборные. Это не конец сезона и не начало, они должны быть полностью сосредоточены на том, что мы можем сделать. Команда должна играть как семья.

– Вы учли тот факт, что у «Боки Хуниорс» большая поддержка публики?

– У нас также есть болельщики повсюду, я верю, что будет много фанатов «Бенфики», которые нас поддержат. Есть важный фактор, который следует учитывать – погодные условия. Но у игроков есть возможность показать миру свой футбол, играть на самом высоком уровне, даже в жару.

– «Бавария» выиграла с разгромным счетом. Может ли разница забитых и пропущенных мячей иметь значение?

– Да, будет всего три игры, каждые три балла очень важны. Мы знаем, что выйдем на поле против сильной команды, но и «Бока Хуниорс» знает, что им тоже предстоит встреча с непростым соперником. У нас есть аргентинские игроки, которые выиграли чемпионат мира, и они уже дали нам ценную информацию. И, да, Ди Мария выйдет в стартовом составе.

– Что бы устроило тренера «Бенфики» в этом соревновании? На какой стадии должна находиться команда?

– Мы должны думать о том, что идем на турнир с большими амбициями. Многие игроки были со своими национальными сборными, я провел с ними всего два или три дня, мы должны понять, кто из них может дать немедленную энергию и производительность. У нас большие амбиции пройти групповой этап – нам нужно быть решительными, чтобы провести хорошую кампанию. Это будет интересное испытание, мы должны быть конкурентоспособными.

– Верите ли вы, что европейские команды будут доминировать над южноамериканскими?

– Этот вопрос обсуждается уже 20 или 30 лет, и я не знаю, как ответить на него сегодня. У меня был опыт на разных континентах. «Бенфика» и «Бока Хуниорс» – две индивидуальные команды с великой историей. Аргентина – чемпион мира, Португалия выиграла Лигу наций. Это непростой вопрос, на который мы ответим позже.

– У нас была возможность вызвать некоторых игроков из молодежной команды и мы смогли лучше их узнать. Есть позиции, которые нужно заполнить, одна из них – правый защитник, но мы не хотели покупать футболистов только для того, чтобы они были на клубном чемпионате мира. Кто бы ни пришел, он должен быть качественным игроком.

По теме:
Энцо МАРЕСКА: «Это не предсезонка, это большой турнир»
Три именитых клуба интересуются игроком киевского Динамо
Футболист Реала хочет выиграть КЧМ, а потом уйдет в Саудовскую Аравию
клубный чемпионат мира по футболу Бенфика Бока Хуниорс Бруну Лаже пресс-конференция
Николай Титюк Источник: A Bola
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Магучих и Олислагерс устроили яркое шоу на Диамантовой лиге в Стокгольме
Другие виды | 15 июня 2025, 19:41 5
Магучих и Олислагерс устроили яркое шоу на Диамантовой лиге в Стокгольме
Магучих и Олислагерс устроили яркое шоу на Диамантовой лиге в Стокгольме

Украинская спортсменка заняла второе место с результатом 1.99 метра

Бывший футболист Реала и киевского Динамо возглавил клуб в Европе
Футбол | 15 июня 2025, 17:45 0
Бывший футболист Реала и киевского Динамо возглавил клуб в Европе
Бывший футболист Реала и киевского Динамо возглавил клуб в Европе

Перица Огненович будет работаь в чемпионате Боснии и Герцеговины

Лунин заменит одного из лучших киперов в истории. Его хочет топ-клуб
Футбол | 16.06.2025, 08:24
Лунин заменит одного из лучших киперов в истории. Его хочет топ-клуб
Лунин заменит одного из лучших киперов в истории. Его хочет топ-клуб
Заслуженная победа, но без повода для самодовольства
Футбол | 16.06.2025, 11:05
Заслуженная победа, но без повода для самодовольства
Заслуженная победа, но без повода для самодовольства
С улыбкой к триумфу. Юрген Клопп празднует день рождения
Футбол | 16.06.2025, 08:00
С улыбкой к триумфу. Юрген Клопп празднует день рождения
С улыбкой к триумфу. Юрген Клопп празднует день рождения
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Тебя забыл спросить, на каком языке мне разговаривать»
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Тебя забыл спросить, на каком языке мне разговаривать»
15.06.2025, 13:42 40
Футбол
МИЛЕВСКИЙ: «Ему рано тренировать сборную Украины. Почему-то не получается»
МИЛЕВСКИЙ: «Ему рано тренировать сборную Украины. Почему-то не получается»
15.06.2025, 08:24 3
Футбол
Украинский клуб сохранил весь состав и намерен пробиться в Премьер-лигу
Украинский клуб сохранил весь состав и намерен пробиться в Премьер-лигу
15.06.2025, 16:38 2
Футбол
37-летняя квалифаер выбила чемпионку AO-2025 и вышла в финал в Лондоне
37-летняя квалифаер выбила чемпионку AO-2025 и вышла в финал в Лондоне
14.06.2025, 17:28 2
Теннис
АЛОНСО: Не хочу, чтобы ты думал, что мало будешь играть. Оставайся в Реале
АЛОНСО: Не хочу, чтобы ты думал, что мало будешь играть. Оставайся в Реале
14.06.2025, 08:40 2
Футбол
Унаи МЕЛЬГОСА: «После удаления я спросил у Бражко: что случилось?»
Унаи МЕЛЬГОСА: «После удаления я спросил у Бражко: что случилось?»
15.06.2025, 22:23 5
Футбол
Таблицы Евро U-21. Дания обыграла Нидерланды. Что теперь нужно Украине?
Таблицы Евро U-21. Дания обыграла Нидерланды. Что теперь нужно Украине?
16.06.2025, 06:23 10
Футбол
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Победа для Украины, ничья для Англии
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Победа для Украины, ничья для Англии
15.06.2025, 21:30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем