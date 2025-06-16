Наставник Бенфики: «Он может перейти в Реал, но нужно договориться»
Бруну Лаже ответил на вопросы журналистов накануне матча КЧМ «Бенфика» – «Бока Хуниорс»
17 июня состоится матч первого тура группы C Клубного чемпионата мира, в котором сойдутся португальская «Бенфика» и аргентинский клуб «Бока Хуниорс».
Накануне этого противостояния главный тренер лиссабонского коллектива Бруну Лаже поделился своими ожиданиями:
– Насколько важно для вас участие в клубном чемпионате мира и каковы ваши перспективы относительно будущей игры?
– Находиться здесь – огромное удовольствие, и мы намерены провести отличный матч и выиграть нашу первую игру в этом турнире.
– Готов ли Альваро Каррерас перейти в мадридский «Реал»?
– Сначала должно быть предложение, а потом «Бенфика» должна достичь соглашения. Он может перейти в «Реал», но нужно договориться. Я уверен, что любой игрок «Бенфики» с такой игрой, как у Альваро, сможет выступать за любую команду мира. Он не будет первым игроком, который покинет нас и обоснуется в европейском клубе.
– «Бавария» выиграла со счетом 10:0, насколько важной ли будет игра с «Бока Хуниорс»?
– Да, это важно. Мы играем в коротком соревновании с тремя играми, как на чемпионате мира. Это важная игра. Мы знаем соперника, проанализировали эту команду и попробуем победить. Это жесткая команда.
Наш подход к этому трофею должен быть очень похож на те матчи, когда футболисты играют за свои национальные сборные. Это не конец сезона и не начало, они должны быть полностью сосредоточены на том, что мы можем сделать. Команда должна играть как семья.
– Вы учли тот факт, что у «Боки Хуниорс» большая поддержка публики?
– У нас также есть болельщики повсюду, я верю, что будет много фанатов «Бенфики», которые нас поддержат. Есть важный фактор, который следует учитывать – погодные условия. Но у игроков есть возможность показать миру свой футбол, играть на самом высоком уровне, даже в жару.
– «Бавария» выиграла с разгромным счетом. Может ли разница забитых и пропущенных мячей иметь значение?
– Да, будет всего три игры, каждые три балла очень важны. Мы знаем, что выйдем на поле против сильной команды, но и «Бока Хуниорс» знает, что им тоже предстоит встреча с непростым соперником. У нас есть аргентинские игроки, которые выиграли чемпионат мира, и они уже дали нам ценную информацию. И, да, Ди Мария выйдет в стартовом составе.
– Что бы устроило тренера «Бенфики» в этом соревновании? На какой стадии должна находиться команда?
– Мы должны думать о том, что идем на турнир с большими амбициями. Многие игроки были со своими национальными сборными, я провел с ними всего два или три дня, мы должны понять, кто из них может дать немедленную энергию и производительность. У нас большие амбиции пройти групповой этап – нам нужно быть решительными, чтобы провести хорошую кампанию. Это будет интересное испытание, мы должны быть конкурентоспособными.
– Верите ли вы, что европейские команды будут доминировать над южноамериканскими?
– Этот вопрос обсуждается уже 20 или 30 лет, и я не знаю, как ответить на него сегодня. У меня был опыт на разных континентах. «Бенфика» и «Бока Хуниорс» – две индивидуальные команды с великой историей. Аргентина – чемпион мира, Португалия выиграла Лигу наций. Это непростой вопрос, на который мы ответим позже.
– У нас была возможность вызвать некоторых игроков из молодежной команды и мы смогли лучше их узнать. Есть позиции, которые нужно заполнить, одна из них – правый защитник, но мы не хотели покупать футболистов только для того, чтобы они были на клубном чемпионате мира. Кто бы ни пришел, он должен быть качественным игроком.
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