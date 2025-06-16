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  4. Энцо МАРЕСКА: «Это не предсезонка, это большой турнир»
Клубный чемпионат мира
16 июня 2025, 11:39 |
287
1

Энцо МАРЕСКА: «Это не предсезонка, это большой турнир»

Главный тренер «Челси» поделился ожиданиями от матча против «Лос-Анджелеса»

16 июня 2025, 11:39 |
287
1
Энцо МАРЕСКА: «Это не предсезонка, это большой турнир»
ФК Челси. Энцо Мареска

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира против американского «Лос-Анджелеса»:

«У нас было несколько выходных после финала Лиги конференций, к нам присоединились новые игроки, поэтому когда мы увидели друг друга 3-4 дня назад в Кобхэме, ощущение было немного похоже на то, когда ты возвращаешься на предсезонные сборы. Но первое, что я сказал, и главное сообщение после возвращения, это то, что мы здесь не на предсезонке, а на большом, большом турнире.

Мы достигли чего-то важного, финишировав в первой четверке в Премьер-лиге, и мы выиграли европейский турнир, в котором участвовали. Но теперь это все в прошлом, закончилось, и мы должны сосредоточиться на соревнованиях, в которых мы сейчас участвуем.

У нас было одно соревнование в этом сезоне, Лига конференций, и самым сложным было убедить игроков, что это игра сезона для наших соперников, поэтому если вы не подготовитесь должным образом, то можете иметь проблемы. Завтра у нас тяжелая игра, и если мы не будем готовы и не подготовимся, у нас могут быть проблемы. Поэтому мы должны подготовиться на 100%. И неважно, кто другая команда, когда ты игрок «Челси» или главный тренер, ты должен выигрывать игры. Поэтому, надеюсь, мы сможем начать завтрашнее соревнование с победы».

Матч «Челси» – «Лос-Анджелес» состоится 16 июня в 22:00 по киевскому времени.

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Дмитрий Вус Источник: ФК Челси
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Mark4854590
Челсі знову відчув смак трофеїв. І намагатиметься взяти ще один
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