Энцо МАРЕСКА: «Это не предсезонка, это большой турнир»

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира против американского «Лос-Анджелеса»:

«У нас было несколько выходных после финала Лиги конференций, к нам присоединились новые игроки, поэтому когда мы увидели друг друга 3-4 дня назад в Кобхэме, ощущение было немного похоже на то, когда ты возвращаешься на предсезонные сборы. Но первое, что я сказал, и главное сообщение после возвращения, это то, что мы здесь не на предсезонке, а на большом, большом турнире.

Мы достигли чего-то важного, финишировав в первой четверке в Премьер-лиге, и мы выиграли европейский турнир, в котором участвовали. Но теперь это все в прошлом, закончилось, и мы должны сосредоточиться на соревнованиях, в которых мы сейчас участвуем.

У нас было одно соревнование в этом сезоне, Лига конференций, и самым сложным было убедить игроков, что это игра сезона для наших соперников, поэтому если вы не подготовитесь должным образом, то можете иметь проблемы. Завтра у нас тяжелая игра, и если мы не будем готовы и не подготовимся, у нас могут быть проблемы. Поэтому мы должны подготовиться на 100%. И неважно, кто другая команда, когда ты игрок «Челси» или главный тренер, ты должен выигрывать игры. Поэтому, надеюсь, мы сможем начать завтрашнее соревнование с победы».

Матч «Челси» – «Лос-Анджелес» состоится 16 июня в 22:00 по киевскому времени.