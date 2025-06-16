Экс-капитан сборной Украины: «Украинская молодежка хорошо изучила финнов»

Бывший капитан сборной Украины по футболу Юрий Шелепницкий эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло подопечным Унаи Мельгосы победить финнов – 2:0 в групповом раунде молодежного чемпионата Европы в Словакии.

«После досадной неудачи на старте с датчанами сборной Украины желательно было обойтись без очковых потерь в противостоянии с очередным визави – финами.

Чувствовалось, что наши ребята хорошо изучили соперника, который пытался действовать в английском стиле. Прежде всего, украинцы не только продемонстрировали неуступчивость в борьбе, но и постарались лишить оппонента даже предпосылок для реализации своих замыслов. В частности, благодаря надежной подстраховке перекрыли финам фланги и те не имели возможности делать нацеленные передачи для атак вторым темпом или игры на опережение. Ну и главное, что было доминирование в контроле мяча с интересным поиском свободного пространства между линиями.

Единственное, что вчера не понравилось, так это слабая реализация. Ведь наши ребята еще до перерыва могли спокойно, как говорится, закрыть матч. Надеюсь, что эта победа придаст уверенности украинцам, которая им пригодится в решающей битве с голландцами, где определится обладатель путевки в следующий раунд».

Ранее форвард молодежной сборной Украины Владислав Ванат прокомментировал победу над Финляндией.