Симеоне объяснил, почему Атлетико разгромно проиграл ПСЖ

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение от французского «Пари Сен-Жермен» (0:4) в матче 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира:

«Мы приехали соревноваться. В пути может быть турбулентность, и мы почувствовали это сегодня.

Это поражение, безусловно, заставляет нас добиваться хороших результатов в следующих двух матчах – против «Ботафого» и «Сиэтл Саундерс».

Команда хотела победить на протяжении всего времени на поле. Но есть часть, где мы не смогли. Соперник был лучше, отбирал у нас мяч, и мы не могли избежать этих ситуаций».