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  4. Симеоне объяснил, почему Атлетико разгромно проиграл ПСЖ
Клубный чемпионат мира
16 июня 2025, 09:02 |
1224
0

Симеоне объяснил, почему Атлетико разгромно проиграл ПСЖ

Главный тренер «Атлетико» прокомментировал поражение от «ПСЖ»

16 июня 2025, 09:02 |
1224
0
Симеоне объяснил, почему Атлетико разгромно проиграл ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение от французского «Пари Сен-Жермен» (0:4) в матче 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира:

«Мы приехали соревноваться. В пути может быть турбулентность, и мы почувствовали это сегодня.

Это поражение, безусловно, заставляет нас добиваться хороших результатов в следующих двух матчах – против «Ботафого» и «Сиэтл Саундерс».

Команда хотела победить на протяжении всего времени на поле. Но есть часть, где мы не смогли. Соперник был лучше, отбирал у нас мяч, и мы не могли избежать этих ситуаций».

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Атлетико Мадрид пресс-конференция клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ ПСЖ - Атлетико Диего Симеоне
Дмитрий Вус Источник: beIN Sports
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