Федорчук уверен, что три футболиста сборной Украины готовы играть в АПЛ

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук оценил перспективы полузащитника «Брентфорда» Егора Ярмолюка, а также назвал имена некоторых футболистов, которые готовы играть в Английской Премьер-лиге:

– Сейчас появилось все больше информации о возможном переходе Ярмолюка в состав победителей Лиги Европы – «Тоттенхэма», куда недавно из «Брентфорда» перебрался его тренер Томас Франк. Готов ли Егор уже сейчас для того, чтобы предпринять такой шаг в своей карьере?

– Я думаю, что Ярмолюк только начинает свой путь в английской Премьер-лиге. Ему нужно хотя бы один полноценный сезон еще провести в «Брентфорде», закрепиться в роли основного игрока команды.

Вообще среди игроков нашей сборной я вижу еще несколько футболистов для английского футбола – это Владислав Ванат, который подтвердил свой уровень, это Владимир Бражко, который постепенно набирает свои кондиции. А также Арсений Батагов. Он в довольно неплохой форме на сегодня и перспектива заметна, – поделился мнением Федорчук.

На данный момент все перечисленные футболисты находятся в составе сборной Украины U-21 на молодежном Евро, где уже успели провести два поединка – уступили Дании (2:3) и победили Финляндию (2:0).